След Винисиус: още двама бразилци напускат Реал Мадрид

Двама бразилци най-вероятно ще напуснат Рeaл Мадрид през зимата. За единият почти всичко е решено. Според италианския журналист Фабрицио Романо нападателят Ендрик иска да премине под наем във френския Олимпик Лион. Преговорите между двата клуба също напредват, така че сделката е почти готова. Ситуацията при Родриго е по-сложна. Още миналия сезон той често оставаше на пейката за „белите“, а от началото на настоящата кампания е взел участие в 13 мача, в които е дал само две асистенции и не е вкарал нито един гол.

Родриго не се чувтства добре в Реал Мадрид

Според ESPN Brasil Родриго изобщо не е доволен от настоящото си положение в Реал Мадрид и обмисля да напусне клуба през зимата. Той мечтае да играе във Висшата лига. След като беше пратен на пейката още миналия сезон, „белите“ бяха обявили цена между 80 и 100 милиона евро за бразилеца. През зимата тя със сигурност ще е по-малка, след незадоволителните представи на крилото. Състоянието на Родриго се влошава и след пристигането на новия треньор Шаби Алонсо, и въпреки че „кралете“ не са го обявили официално, най-вероятно ще искат да го продадат през следващия трансферен прозорец.

Родриго има договор с Реал Мадрид до 2028 г.

След като ръководството на Реал Мадрид взе решението Винисиус Жуниор да приключи отношенията си с клуба, сякаш Родриго е следващата жертва на безмилостната конкуренция при „белите“. Вини се присъедини към Реал през лятото на 2018 г., а Родриго – година по-късно. Договорът на последния с „кралете“ е до 2028 г., но това няма да му попречи да си тръгне, ако се вземе такова решение. Клубове, в които Родриго може да се озове, са Челси и Арсенал, с които беше свързван още през лятото. Въпреки всичко до сега няма официално изпратена оферта за бразилското крило.

