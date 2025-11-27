„Слот, вън“: извънредна среща в Ливърпул след лошите резултати, невиждани от над 70 години

Кошмарният сезон на Ливърпул продължава. Те поставиха антирекорд в модерната си история, след като допуснаха унизителна загуба с 1:4 от ПСВ на „Анфийлд“ в мач от основната фаза на Шампионска лига. Това беше 9-тата загуба от последните 12 мача за мърсисайдци, като това не им се беше случвало от 71 години насам. Последният път, в който „червените“ са били в такова положение е от сезон 1953/54. Логично, от трибуните се чуваха викове „Слот, вън“, а днес ще се проведе и извънредна среща в Ливърпул, на която може да се вземе съдбоносно решение за нидерландския мениджър.

Ще се проведе извънредна среща на ръководството на Ливърпул

Друг антирекорд за Ливърпул са трите поредни загуби с разлика от три или повече попадения. Това не помага на Арне Слот, след като от трибуните все по-често призовават за неговото уволнение. Всичко това доведе до извънредна среща на ръководството на „червените“. На нея ще присъстват Майкъл Едуардс – изпълнителен директор на „Фенуей Спортс Груп“, която притежава Ливърпул, както и спортният директор на клуба Ричард Хюз.

Арне Слот може да бъде уволнен

Според медиите на Острова, ръководните фактори в компанията собственик са готови да вземат трудни решения, като може да се стигне и до уволнение на старши треньора Арне Слот. Тази новина идва на фона на плана да се даде време на 47-годишния нидерландец поне до януари. Веднага излязоха информации за възможните заместници на Слот. Сред първите варианти за Ливърпул ще бъдат Андж Постекоглу и бившият мениджър Юрген Клоп.

