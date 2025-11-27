Слот няма намерение да напуска Ливърпул: Имам много голяма подкрепа отгоре, чувствам се в безопасност!

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е подложен на жестоки критики заради слабото представяне на тима през този сезон. Снощи мърсисайдци допуснаха унизителна загуба от ПСВ Айндховен с 1:4 насред „Анфийлд“, а феновете на „червените“ поискаха главата на нидерландеца. Той обаче няма никакво намерение да отърве английския гранд от присъствието си. След поражението от „филипсите“ Слот бе категоричен, че има много голяма подкрепа от ръководството и се чувства в безопасност относно неговия пост.

Арне Слот демонстрира завидно самочувствие

Арне Слот сподели, че ръководството на Ливърпул му има пълно доверие, но не е говорил с шефовете след загубата от ПСВ Айндховен. Нидерландският специалист заяви, че поражението от неговите сънародници е истински шок за всички в клуба, но той и футболистите му трябва да се изправят пред проблемите и да продължат да се борят здраво, за да могат да изпълнят поставените им цели.

Нидерландецът сподели, че шефовете му имат пълно доверие

„Чувствам се в безопасност относно позицията ми. Имам много голяма подкрепа отгоре. Те се опитват да помагат и на мен, и на отбора, но не ми звънят всяка минута, за да ми кажат, че ми вярват. Чувствам доверието им, но не съм говорил с тях след този мач. Емоциите са много негативни. Мисля, че това е шок за всички - за играчите, за журналистите, за мен. Много, много е неочаквано, имайки предвид качеството, с което разполагаме. Но трябва да се изправим пред проблемите и да се борим наистина здраво“, каза Арне Слот.

