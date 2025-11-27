Наставникът на Селта призна, че треньорската смяна в Лудогорец им е отворила допълнителна работа

Лудогорец посреща Селта Виго в мач от петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Срещата ще се проведе днес, на 27 ноември, от 19:45 часа на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград. Старши треньорът на галисийци – Клаудио Хиралдес, говори на пресконференцията преди мача, като обърна внимание на шансовете за класиране, звездата на отбора – Яго Аспас и треньорската рокада в Лудогорец.

Клаудио Хиралдес: „След като завършим мача, ще направим изводите си“

Хиралдес започна с шансовете за класиране на Селта: „Всяка победа ни приближава до целта. Ще видим и останалите резултати. Знаем, че 12 точки биха били много добре на този етап от турнира. Освен това, имаме още два мача у дома. Би било важна крачка за нас, но трябва да се концентрираме върху доброто начало на мача, да играем толкова добре, колкото в Загреб (б.р. – при победата с 3:0 над Динамо). Тогава ще сме по-близо до спечелването на точки. След като завършим мача, ще направим изводите си за класирането“.

„Имахме представа за това какъв може да бъде отборът“

Специалистът сподели и за подготовката преди мача: „Смяната на треньора съвпадна с момента, в който вече анализирахме Лудогорец. Имахме представа за това какъв може да бъде отборът. В някои аспекти този треньор продължи политиката на предшественика си в мача през уикенда. Трябваше да проучим малко по-подробно поведението на отборите на треньора в миналото – норвежкия национален отбор, Мьолде, и да се опитаме да контролираме колкото се може повече сценарии.

Яго Аспас ще бъде на разположение за Селта срещу Лудогорец

След като се запознаем с играчите на Лудогорец и предоставим информацията на нашите играчи, ще бъде важно да имаме отворено съзнание, за да можем да се адаптираме към всяка неконтролируема ситуация, която може да възникне по време на мача“. Хиралдес завърши пресконференцията с разяснение дали Яго Аспас ще може да вземе участие в срещата: „Той е опция за утре. Ако смятахме, че няма да е на разположение, че не е вариант, нямаше да го включим в групата“.

