Бербатов на шега: Исках да ударя съотборник в Юнайтед след почти всеки мач, но това си остава в съблекалнята

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов даде интервю пред ESPN след поражението на Манчестър Юнайтед от Евертън на "Олд Трафорд" в двубой от 12-ия кръг на Висшата лига. Бившият централен нападател поздрави "карамелите" за доброто представяне в защита, но отбеляза, че "червените дяволи" трябва да се замислят защо не са успели да отбележат. Бербатов се пошегува и на въпрос дали някога му се е искало да удари съотборник.

Бербатов след загубата на Юнайтед от Евертън

"Да, за съжаление, лоша-лоша вечер за Юнайтед и всеки в клуба. Особено когато си 80 минути с човек повече и не можеш да вкараш гол... Поздравления за Евертън за правилния начин на защита. Юнайтед трябва да помисли за този гол, който не може да отбележи", започна Бербатов след загубата на "червените дяволи" от Евертън.

Мачът бе белязан от трагикомична ситуация, при която Идриса Гей бе изгонен с директен червен картон, защото удари своя съотборник Майкъл Кийн. Това накара водещият да попита голмайстор №1 в историята на националния отбор по футбол на България дали някога му се е искало да удари съотборник. "О, почти всеки мач! Вижте, обичам такива неща. Това показва, че искаш да спечелиш. Имаш страст. Искаш съотборниците да се представят добре. Понякога напрежението се увеличава - караш се с противник или със съотборници. Но това трябва да си остане в съблекалнята", категоричен е българинът.

ОЩЕ: Синът на полския джазмен, който донесе най-големия трофей в историята на Дания