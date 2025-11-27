Програма за концерта на Alestorm в София: Билетите са разпродадени!

Концертът на ALESTORM, LUTHARO и ROSES Of THIEVES е тази събота и ще се проведе в столичния Joy Station. Билетите за концерта са напълно изчерпани, което е очаквано, тъй като в България бандата има солидна фенска маса. Дългоочакваният хедлайнерски концерт е част от европейското турне, представящо най-новият албум "The Thunderfist Chronicles", издаден преди два месеца от Napalm Records.

Организаторите от BGTSC обявиха и програмата за съботната вечер:

19:00 ще отворят вратите за публика

19:30 - Roses Of Thieves

20:20 - Lutharo

21:30 - ALESTORM

Важна информация за разпродадения концерт

Хората в затруднено положение е необходимо да са пред вратите на Joy Station поне 15 минути преди отварянето им и да потърсят съдействие за настаняване от екипа на организаторите от BGTSC. От BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда.

Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата. Билетите за този концерт са изчерпани! Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана на входа директно от телефон.

Деца до 7-годишна възраст (вкл.) влизат без билет. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://securitysks.com/?page_id=734.