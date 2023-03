Смело към титлата: Арсенал смаза Кристъл Палас (ВИДЕО)

Вчера в Премиър лийг: Челси два пъти повеждаше, но не успя да пречупи Евертън (ВИДЕО)

Въпреки че "артилеристите" започнаха по-силно срещата, в 11-ата минута изстрел на Заха срещна десния страничен стълб, топката се отби в Рамсдейл и като по чудо не се оплете в мрежата. Червената лампичка светна за домакините. Те вдигнаха темпото, а Бен Уайт бе изключително активен по десния флаг, откъдето дойдоха головете. Първо в 28-ата минута Мартинели преодоля младия страж на "орлите" с плътен удар по диагонала. Малко преди почивката Джоузеф Уитуорт отново бе безпомощен при шута на Сака, който удвои аванса на Арсенал.

