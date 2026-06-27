Спечели Купата на България с ЦСКА, продадоха го за милиони, а сега е част от чудото на Световното

"От България до Мондиал 2026" е спортна поредица на Actualno.com, в която разказваме истории на футболисти на Световното 2026, минали през българския футбол.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече поднесе някои големи изненади, а към тях със сигурност можем да причислим обрата на Еквадор срещу Германия, след който "ла три" си гарантира излизане от групите и участие на 1/16-финалите. Южноамериканците завършиха трети в Група Е, но с четирите точки, които спечелиха, си гарантраха място на елиминациите като един от най-добрите трети отбори. В тима на Еквадор има българска следа в лицето на Жорди Кайседо, който игра в ЦСКА.

Жорди Кайседо спечели Купата на България с ЦСКА

Жорди Кайседо беше играл само в родния Еквадор и половин година в Бразилия, преди да премине в ЦСКА. Това се случи през зимата на 2021 г., като нападателят пристигна на "армията" със свободен трансфер. През пролетта тогава той изигра 19 мача за "червените", в които вкара 10 гола и даде 2 асистенции. Кулминацията в кариерата му в ЦСКА дойде именно в края на сезона, когато "армейците" спечелиха Купата на България. Тогава в турнира еквадорският нападател вкара 3 гола в 5 мача.

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Кайседо вкара 32 гола в 65 мача за ЦСКА

Сезон 2021/22 е единственият пълен за Жорди Кайседо в ЦСКА. Той изигра 46 мача във всички турнири за "червените", вкара 22 попадения и даде 1 асистенция. Така общо за "армейците" нападатрелят записа 65 срещи, 32 гола и 3 асистенции. След което, през лятото на 2022 г., беше продаден на мексиканския Тигрес за 2.5 милиона евро.

Еквадор победи Германия и е на 1/16-финал на Мондиал 2026

Жорди Кайседо попадна в групата от 26 футболисти на Еквадор за Мондиал 2026. И въпреки че не записва много минути, той е част от чудото, което "ла три" сътвориха. Южноамериканската страна започна със загуба от Кот д'Ивоар, а след това направи равенство с дебютанта и аутсайдер Кюрасао. И точно когато всичко изглеждаше приключило за Еквадор, тъй като финалната му среща беше срещу Германия, "ла три" направиха чудото. Те обърнаха "маншафта" и го победиха с 2:1, с което спечелиха 4 точки в Група Е и си гарантираха място в елиминационната фаза.

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