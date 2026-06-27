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Водопадът от пари е в капиталовите разходи на Бюджет 2026

27 юни 2026, 8:49 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Водопадът от пари е в капиталовите разходи на Бюджет 2026

Думите от заглавието са на народния представител от "Демократична България" Владислав Панев, казани в студиото на bTV. По думите му капиталовите разходи са за купуване на администрацията, като пари за командировки. През капиталовите разходи и обществените поръчки ще бъдат разпределени и между строителните компании, посочи народният представител. Още: "Бюджет на реалността": Радев твърди, че са спрели 1 млрд. за мантинели и хиляди за рязане на клони

Къде е голямата корупция?

Снимка: iStock

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Според него капиталовите разходи в бюджета могат да бъдат добра стъпка в развитието на икономиката. В бюджета няма разходи за строеж на магистрали, а по-скоро за общински проекти, които сега ще бъдат раздадени на приближени на властта хора, смята Панев. 

Той отбеляза, че в капиталовите разходи на бюджета е голямата корупция.

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"Ако ще правим магистрали, тогава дефицитът в бюджета да е и 10%, но в момента не виждаме строежа на нито един лот на АМ "Хемус", разкритикува Владислав Панев. 

Според него това, което може да бъде съкратено от бюджета е от издръжката за администрацията. Заложените приходи в бюджета са доста по-реални и няма такъв ръст на приходите от ДДС като от бюджета на бившия финансов министър Теменужка Петкова - похвали Панев правителството на Румен Радев за една от мерките в бюджета. 

Той обаче отново се върна към критиките си и обяви, че дефицитът от 5.7 в Бюджет 2026 не е реален и трябвало да се мисли за трипроцентен дефицит.

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цитати Владислав Панев Бюджет 2026 проектобюджет 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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