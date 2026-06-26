Financial Times: Планът на Нетаняху за Иран се обърна срещу него

Само преди четири месеца Бенямин Нетаняху стана свидетел на сбъдването на дългогодишната си политическа мечта: началото на съвместната американско-израелска война срещу Иран. Обаче това, което в Израел се представяше като "последната" битка срещу заклетия враг, не протече според плана, пише Financial Times.

Временното споразумение на Доналд Тръмп с Иран предизвика възмущение в Израел, където критиците го определиха като огромна стратегическа грешка, допусната от нерешителен американски лидер. Вашингтон реагира остро, като вицепрезидентът Джей Ди Ванс призова Израел да "се събуди и да се изправи пред реалността на положението си".

Като част от споразумението с Иран Вашингтон се опита да посредничи и за прекратяване на огъня в конфликта между Израел и "Хизбула" в Ливан, което предизвика гневни протести от жителите на Северен Израел и крайнодесните министри Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич, които го определиха като "загуба на суверенитет". Италианският външен министър Антонио Таяни буквално преди часове каза по адрес на Бен-Гвир, че и израелците се срамуват от него Още: 120 убити деца с един удар: Тръмп не спира да отрича вина за девическото училище в Иран, САЩ 4 месеца се бавят с отговора (ВИДЕО)

Нетаняху настоява, че израелските сили няма да напуснат самопровъзгласилата се "безопасна зона", което превръща Ливан в централна тема на напрегнатите мирни преговори между САЩ и Иран.

В зависимост от напредъка на преговорите и предприетите стъпки за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток Иран ще получи от САЩ облекчаване на санкциите върху износа на петрол и достъп до замразени активи. Междувременно същият режим ще продължи да управлява в Техеран.

"Трудно е да се надцени каква стратегическа катастрофа е това. В сравнение с времето преди войната картината днес със сигурност е по-лоша", каза бивш израелски служител. "Вече не сме в синхрон със САЩ, както преди."

Настоящата ситуация доведе до рязък спад в политическия авторитет на Нетаняху в сравнение с края на миналата година, когато президентът на САЩ го нарече "военен герой" на среща в Мар-а-Лаго и каза: "Ако някой друг водеше страната, Израел може би нямаше да съществува." Още: Цените на петрола: Все едно не е имало война в Близкия изток

Този момент може би е отбелязал пика на агресивната военна доктрина на Нетаняху, която започна в отговор на атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. и с цената на огромни човешки жертви доведе до поредица от военни успехи в Близкия изток.

Към началото на тази година противниците на Израел - от Ливан до Ивицата Газа и Сирия - бяха сериозно отслабени. Израелските военни контролираха няколко "буферни зони" и нанасяха удари по собствена преценка, често под прикритието на благоприятни прекратявания на огъня, договорени от САЩ. Иранският режим все още се възстановяваше от 12-дневната война с Израел през 2025 г., а икономиката му беше в упадък.

Шест месеца след края на този конфликт масови антиправителствени протести започнаха да обхващат Иран. Обещанието на Тръмп да се притече на помощ на иранския народ бързо ескалира в широкомащабна военна операция, която Нетаняху също подкрепи. Много предишни американски президенти отхвърляха призивите на израелския премиер за офанзива срещу Ислямската република.

Този риск не се оправда. Въпреки опустошителните загуби - на висши ръководители и ключова инфраструктура до хиляди цивилни - иранският режим излезе от войната убеден, че конфликтът е засилил позициите му. Още: Иран унижи американската военна мощ

Може би най-големият политически проблем на Нетаняху е нарастващото му отдалечаване от Тръмп, който според съобщенията през последните седмици е наричал израелския премиер "скапан лунатик" и е заявил пред Financial Times: "Аз вземам всички решения. Той [Нетаняху] не взема решенията."

Подкрепата за американския президент сред израелците, и особено сред десните привърженици на Нетаняху, рязко спадна. Анкета, проведена от израелския Канал 12, установи, че само 13% от израелците все още се доверяват на Тръмп да защитава интересите на Израел. Проправителствени медии наричат Тръмп, който някога се обяви за "най-произраелския президент в историята на САЩ", "губещ" и обсипват с обиди Ванс, както и пратениците на Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнър и Стив Уиткоф.

Ванс остро отговори на крайнодесните израелски министри за критиките им към сделката. "Ако бях член на израелския кабинет, вероятно не бих критикувал единствения мощен съюзник, който ми е останал в света", каза Ванс.

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Тъй като изборите в Израел са насрочени не по-късно от октомври, премиерът все още има време да поправи ситуацията. Нетаняху обаче "не може да остави положението такова, каквото е" нито в Иран, нито в Ливан, предвид разликата между сегашната ситуация и големите обещания, които даде в началото на иранската кампания.

Шира Ефрон, експерт по Израел в Rand Corporation, отбеляза, че скорошната война с Иран е подобна на други израелски кампании след 7 октомври, изпълнени с "нереалистични очаквания" и акцент върху военни решения на всеки проблем. "Израелският подход е, че ако силата не помогне, тогава трябва да се използва още сила", каза тя. "Никога не е имало дипломатически инструмент на нито един фронт. Това е прекалено."

Нетаняху продължава да отхвърля всякакви разговори за провал, заявявайки на пресконференция на 15 юни, че има "системна кампания за омаловажаване на постиженията" на войната и изброявайки предполагаеми успехи в Иран: унищожени ракети, удари по "безброй" обекти на отбранителната промишленост и стотици милиарди долари икономически щети. Още: Нетаняху даде показания по делото за корупция срещу него

Войната спаси Израел от заплахата от "ядрено унищожение" и "масови загуби на човешки живот", добави Нетаняху, твърдейки, че Иран бързо се насочва към разработването на ядрени оръжия. Тази позиция обаче не се подкрепя от оценките на израелското или западното разузнаване.

Показателно е, че много от успехите, които Нетаняху изтъкна - връщането на израелските заложници от Газа, унищожаването на огромния ракетен арсенал и висшето ръководство на "Хизбула", както и ударите по ядрените съоръжения на Иран - не се отнасят за последния конфликт. "Хамас" все още контролира около 40% от Ивицата Газа, а действията на Израел там все повече я изолират в международен план.

На пресконференцията Нетаняху едва спомена Тръмп, свеждайки несъгласията до факта, че подобни неща "се случват дори в най-добрите семейства".

Поддръжниците на Нетаняху все още не са загубили надежда. Те вярват, че малко повече време и още една офанзива ще донесат убедителна победа. Още: "Бяхме изоставени": Тръмп за пореден път критикува НАТО заради Иран

Нетаняху и неговите съюзници винаги се надяват, че преговорите между непредсказуемия Тръмп и твърдолинейния ирански режим ще се провалят без окончателно споразумение.

"Тръмп и [Нетаняху] ни подготвят още няколко изненади, дори преди октомврийските избори, повярвайте ми", каза в радио интервю миналата седмица Мики Зохар, министър от "Ликуд", близък до Нетаняху. "Всеки, който счита, че премиерът не е имал успех с Тръмп, много скоро ще се откаже от това мнение."

Анализаторите в Израел и САЩ са много по-малко уверени.

Иран ясно заяви, че е готов да използва по-широките преговори със САЩ по ливанския конфликт като лост, оставяйки на Нетаняху ограничено пространство за маневриране. Още: Израел и Ливан са далече от споразумение, Рубио защити Тел Авив (ВИДЕО)

Според Зохар бъдещите президенти на САЩ почти сигурно ще се закълнат никога повече да не предприемат подобни военни авантюри. Държавите от Персийския залив, които понесоха основната тежест на иранския ответен удар, се стремят да намалят напрежението с Иран, докато Техеран е получил нови лостове за влияние и повече пари.

"Това беше огромна стратегическа грешка, от която може да се извлече един ключов урок: в света след 7 октомври няма такова нещо като "свършване на работата", твърди Зохар.

Автор: Нери Зилбър за Financial Times

Превод: Ганчо Каменарски