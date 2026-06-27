"Скалъпено отстраняване с измислен конфликт на интереси": Бившият директор на НДК атакува Евтим Милошев

"Аз съм обогатявала НДК, без да има нито едно извършено нарушение на правилата на дружеството. В момента е информиран министърът на културата Евтим Милошев затова, че искам да ми бъде позволено да имам правна защита. Аз ще продължавам да доказвам, че не съм направила нищо нередно и че моето отстраняване е един измислен конфликт на интерес". Това заяви бившият шеф на НДК Андрияна Татарова пред bTV. Още: Евтим Милошев уволни директора на НДК - Андрияна Петкова-Татарова

НДК - повече скандали, по-малко пари за култура

Снимка: БГНЕС

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Тя обясни, че от 24 юни е отстранена като директор на НДК. "Евтим Милошев е първият министър на културата, който не води диалог с нас, но ще се боря истината да излезе наяве. С всички министри сме водили разговор как да развива НДК и какво е бъдещето на културната институция. Такъв диалог с министър Милошев така и не се случи", коментира Татарова.

Тя увери, че не е нарушила закон. "Имам запис на всички срещи и никога не съм реагирала остро, никога не съм отказала диалог. НДК не може да бъде арбитър на различни взаимоотношения. НДК никога не е търгувал с дати. Винаги в началото на сезона правим срещи с всички. От първия момент работя да дигитализирам НДК, но това отново не се харесва на господата", посочи Татарова.

Според нея на билетните компании не им е харесало идеята за дигитализация на НДК.

Андрияна Татарова добави още, че Евтим Милошев ще доведе до невъзможност да бъде изпълнен планът за развитието на НДК. Цялото това нещо ще доведе до задлъжняване на НДК и служителите няма да могат да получат своите възнаграждения, коментира тя.

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