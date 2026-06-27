ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 27.06.2026

Световното първенство по футбол е в разгара си. Извън него обаче съботният ден е изпълнен с много спортни събития, които ще отговорят на всеки вкус. Безспорно най-интересен ще бъде двубоят от Лигата на нациите по волейбол между България и Канада. Днес предстои и спринтът в Гран При на Австрия във Формула 2, където участва Никола Цолов. Денят ни е приготвил и още много тенис, моторни спортове, колоездене и волейбол.
Какво може да гледате по телевизията днес:
10:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 4
11:00 Рали: Световен шампионат, МАХ Спорт 1
11:00 Мото GP: Втора тренировка за ГП на Нидерландия, МАХ Спорт 2
11:05 Формула 3: Спринт за ГП на Австрия, Диема спорт 3
11:30 Модерен петобой: Световна купа, БНТ 3
11:50 Мото GP: Квалификация за ГП на Нидерландия, МАХ Спорт 2
12:20 Порше Суперкъп: Квалификация за Гп на Австрия, Диема спорт 3
13:15 Колоездене: Национално първенство на Испания, общ старт, жени, Евроспорт 1
13:30 Формула 1: Трета тренировка за ГП на Австрия, Диема спорт 3
13:40 Мото 3, Мото 2: Квалификация за ГП на Нидерландия, МАХ Спорт 2
14:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 4
15.00 Колоездене: Национално първенство на Франция, общ старт, жени, Евроспорт 1
15:15 Формула 2: Спринт за ГП на Австрия, Диема спорт 3
15:30 Модерен петобой: Световна купа, БНТ 3
16:00 Тенис: АТР 250 в Майорка, финал, МАХ Спорт 1
16.00 Мото GP: Спринт за ГП на Нидерландия, МАХ Спорт 2
16:30 Тенис: АТР 250 в Истбърн, финал, МАХ Спорт 3
17:00 Формула 1: Квалификация за ГП на Австрия, Диема спорт 3
17:20 Автомобилизъм: 24 часа на Спа, БНТ 3
17:30 Волейбол: България – Канада, Лига на нациите, МАХ One
18:20 БМХ: Европейско първенство в Сариан, рейсинг, Евроспорт 1
19:00 Рали: Световен шампионат, МАХ Спорт 1
19.00 UFC: Физиев срещу Торес, МАХ Спорт 2
19:00 Падел: Премиер тур, Валядолид, Ринг
20:00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, трети ден, Евроспорт 2
21:30 Волейбол: Франция – Сърбия, Лига на нациите, МАХ Спорт 1
21:30 Волейбол: Словения – Бразилия, Лига на нациите, МАХ Спорт 3
22:30 Кейдж Уориърс: Гала вечер от Лондон МАХ Спорт 2