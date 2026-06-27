ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 27.06.2026

Световното първенство по футбол е в разгара си. Извън него обаче съботният ден е изпълнен с много спортни събития, които ще отговорят на всеки вкус. Безспорно най-интересен ще бъде двубоят от Лигата на нациите по волейбол между България и Канада. Днес предстои и спринтът в Гран При на Австрия във Формула 2, където участва Никола Цолов. Денят ни е приготвил и още много тенис, моторни спортове, колоездене и волейбол.

Какво може да гледате по телевизията днес:

10:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 4

11:00 Рали: Световен шампионат, МАХ Спорт 1

11:00 Мото GP: Втора тренировка за ГП на Нидерландия, МАХ Спорт 2

11:05 Формула 3: Спринт за ГП на Австрия, Диема спорт 3

11:30 Модерен петобой: Световна купа, БНТ 3

11:50 Мото GP: Квалификация за ГП на Нидерландия, МАХ Спорт 2

12:20 Порше Суперкъп: Квалификация за Гп на Австрия, Диема спорт 3

13:15 Колоездене: Национално първенство на Испания, общ старт, жени, Евроспорт 1

13:30 Формула 1: Трета тренировка за ГП на Австрия, Диема спорт 3

13:40 Мото 3, Мото 2: Квалификация за ГП на Нидерландия, МАХ Спорт 2

14:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 4

15.00 Колоездене: Национално първенство на Франция, общ старт, жени, Евроспорт 1

15:15 Формула 2: Спринт за ГП на Австрия, Диема спорт 3

15:30 Модерен петобой: Световна купа, БНТ 3

16:00 Тенис: АТР 250 в Майорка, финал, МАХ Спорт 1

16.00 Мото GP: Спринт за ГП на Нидерландия, МАХ Спорт 2

16:30 Тенис: АТР 250 в Истбърн, финал, МАХ Спорт 3

17:00 Формула 1: Квалификация за ГП на Австрия, Диема спорт 3

17:20 Автомобилизъм: 24 часа на Спа, БНТ 3

17:30 Волейбол: България – Канада, Лига на нациите, МАХ One

18:20 БМХ: Европейско първенство в Сариан, рейсинг, Евроспорт 1

19:00 Рали: Световен шампионат, МАХ Спорт 1

19.00 UFC: Физиев срещу Торес, МАХ Спорт 2

19:00 Падел: Премиер тур, Валядолид, Ринг

20:00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, трети ден, Евроспорт 2

21:30 Волейбол: Франция – Сърбия, Лига на нациите, МАХ Спорт 1

21:30 Волейбол: Словения – Бразилия, Лига на нациите, МАХ Спорт 3

22:30 Кейдж Уориърс: Гала вечер от Лондон МАХ Спорт 2