Джей Ди Ванс съобщи за пробив в преговорите между САЩ и Иран, Тъкър Карлсън отново критикува Тръмп (ВИДЕО)

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че един от най-големите пробиви от преговорите в Швейцария е споразумение на принципа за установяване на директен военен комуникационен канал между САЩ и Иран, за да се помогне за предотвратяване на бъдещи ескалации. „Едно от нещата, които искахме да постигнем, беше канал от иранската страна за деескалация на конфликта.“ Според Ванс иранската страна са се съгласили. „Те бяха като: 'Добре де, става, ще изпратим някого от Иранската гвардия да дойде в Доха и да се срещне с някого от американското централно командване CENTCOM, и така ще уредим много от тези спорове.'“. Това обяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пред израелско издание.

„Иранците постоянно се опитват да променят мисията, която Доналд Тръмп ни постави. Какво каза той в самото начало? „Искам да унищожа тяхната конвенционална армия. Искам да елиминирам способността им да демонстрират сила. И искам да гарантирам, че никога няма да имат ядрено оръжие.“ Някои хора се опитват да кажат: „Е, това е страхотно, но трябва да имаш различна цел.“ Мисля, че причината президентът да е бил толкова успешен е, защото той отказва да поддаде на този импулс“. Това обясни вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю по повод войната в Иран.

JD Vance on Iran:



They're constantly trying to change the mission that Donald Trump set for us.



What did he say at the outset? "I want to destroy their conventional military. I want to eliminate their ability to project power. And I want to ensure that they never have a nuclear… pic.twitter.com/Q54GuUQnXi — Clash Report (@clashreport) June 25, 2026

„Тръмп казва: „Ние постигнахме онова, което си поставихме за цел. Създдохме невероятен дипломатически, икономически и военен лост. Нека използваме този лост, за да постигнем още по-голяма победа за американския народ.“ Това е, което ни помоли да направим. Още не е свършило, но засега всичко е наред“, каза още Ванс.

Същевременно журналистът Тъкър Карлсън отново разкритикува Доналд Тръмп пред Sky News. „Хората буквално гласуваха срещу война с Иран, когато гласуваха за Тръмп. Гласуваха срещу война с Иран. Тръмп каза това по време на кампанията. Аз стоях точно до него. „Гласуването за Байдън или Камала или който и да е, какъвто и да е зомби, когото пуснат, за да представлява интересите на управляващата класа. Това означава война в Близкия изток. Безкрайни войни в Близкия изток.“ Хората гласуваха за Тръмп, за да не се случи това. Гласуваха за него. И все пак го получиха. Получиха точно онова, което щяха да получат при Байдън или при Чък Шумър или изберете си демократически лидер“, обясни в интервю той.

Tucker Carlson to Sky News:



People literally voted against an Iran war when they voted for Trump. They voted against an Iran war.



Trump said this during the campaign. I was standing right next to him. "Voting for Biden or Kamala or whoever, whatever zombie they put in to… pic.twitter.com/kik5t5s9FC — Clash Report (@clashreport) June 25, 2026