ГЕРБ с остри критики към Бюджет 2026: Трупат се дългове за следващите поколения

"Очаквахме по-амбициозни промени, които да нормализират фискалната рамка на Бюджет 2026. Идеологът на разпасването на държавната сметка беше легитимиран за първи път от Румен Радев. Затова сега Асен Василев се явява като един от големите критици на бюджета". Това заяви пред БНТ бившият финансов министър Владислав Горанов. Още: "Тъжен" и "бюджет на лицемерието": ГЕРБ с критика към кабинета (ВИДЕО)

Хвалби и критики

Снимка: БГНЕС

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Той похвали управляващите само затова, че не са пипнали данъците в бюджета. "Колкото повече реформи се отлагат в бюджета, толкова по-трудни стават. Заявките на премиера, че няма да реже доходи и няма да взима пари от никого, са политически заявки", коментира Горанов.

По думите му това, което се вижда от бюджета е, че държавата ще има дефицит от над 3%. Неприемливото е, че за 4 години няма да успеем да свалим бюджетния дефицит, изтъкна Владислав Горанов.

Според него могат да минат десетилетия, за да може бюджетът да стане на излишък.

"За добро или за лошо Румен Радев може да реши абсолютно всичко, защото има мнозинството в Народното събрание. Страхът от това да се предприемат резки действия не се знае дали няма да изиграят лоша шега на управляващите. Има едни увеличени социални разходи, текущи разходи в бюджета, но самата левичарска декларация, че никой нищо няма да загуби е "ще трупаме сметки за следващите поколения, но няма да сме ние тези, които ще ги платим", разкритикува Горанов управляващото мнозинство на "Прогресивна България".

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