Цената на петрола не сменя посоката въпреки ударен кораб край Оман и трагедията във Венецуела

Цените на петрола спаднаха в петък сутринта, 26 юни, и се насочват към значителни седмични загуби на фона на отслабващите опасения относно доставките, защото все повече блокирани петролни танкери напуснаха Ормузкия проток. И всичко това - въпреки че в четвъртък в близост до Оман беше поразен товарен кораб. Двама американски официални представители заявиха пред Reuters, че Иран е обстрелял плавателния съд, докато той се е опитвал да премине през пролива.

Иранските власти заявиха, че сигурността на корабите, преминаващи извън определените маршрути през Ормуз, не е гарантирана.

"След като премия за геополитически риск отново се промъква в цените, пазарите ще следят внимателно дали трафикът на танкери ще се възобнови, или дали тези най-нови препятствия ще принудят производителите да забавят планираното увеличение на производството“, заяви анализаторът от IG Тони Сикамор.

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Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 19 цента - или 0,25% - до 75,07 долара за барел към 03:55 българско време на 26 юни. Към момента на публикуване на материала цената е 74,04 долара.

Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 13 цента - или 0,18% - до 71,79 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към момента на публикуване на материала цената е 70,66 долара.

И двата референтни контракта отбелязаха скок от над 2% в четвъртък, 25 юни, след като товарният кораб беше ударен от неизвестен снаряд близо до Оман. Това накара агенцията на ООН за морски транспорт да преустанови доброволната си евакуационна програма. Преди това цените вече започнаха системно да падат до нива, отчитани последно преди войната.

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За сортовете „Брент“ и WTI се очаква да отбележат загуби от близо 7% тази седмица, пише CNBC.

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Най-високото ниво на превози през Ормуз от началото на войната

Данните, публикувани в четвъртък, показаха, че превозите на суров петрол през Ормузкия проток са се повишили тази седмица до най-високото си ниво от началото на конфликта между САЩ, Израел и Иран през февруари, след като споразумението за прекратяване на огъня отново отвори водния път. А опасенията относно това колко дълго проливът ще остане отворен, също допринесоха за увеличаването на търговията.

Въпреки това общият трафик остава само част от дневната средна стойност от 125 кораба, преминаващи през пролива преди началото на войната на 28 февруари.

Земетресенията във Венецуела също играят роля

Междувременно земетресенията във Венецуела, които се случиха в четвъртък, също предизвикаха опасения относно доставките: Десетки загинали и стотици ранени след мощните земетресения във Венецуела (ВИДЕА).

Предварителните оценки на работниците от обширната инфраструктура за добив на нефт, газ и рафиниране във Венецуела досега показаха ограничени щети, тъй като повечето от най-големите производствени региони, рафинерии, тръбопроводи и терминали в страната са далеч от най-тежко засегнатите райони.

Все пак липсата на ток поставя под съмнение дали производството на нефт може да се поддържа на нивото отпреди земетресението – близо 1,2 милиона барела на ден, посочват източници.

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