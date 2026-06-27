Между ядрена война и "предавам се": Какво ще избере Путин, докато бензинът му пресъхва? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Видимото отвсякъде затъване на Русия заради решението на руския диктатор Владимир Путин да започне пълномащабна война срещу Украйна вече дрънка сериозно по нервите на руските ултранационалисти. Успешните украински удари в близкия и по-далечен тил накараха много от тях да искат от Путин "да ескалира" - тоест да се прибегне до пълна мобилизация, убийството на украинския президент Володимир Зеленски и използването на ядрено оръжие.

"Какво трябва да стане, че да почнем да се бием наистина? Войната значи победа на всяка цена", настоява руският олигарх Константин Малофеев, собственик на пропагандната информационна мрежа "Царград", цитиран от Reuters. Разбира се, от Малофеев не може да се очаква да цитира постулатите на Сун Дзъ или да си е извадил историческа поука що е то пирова победа.

Z-блогове като "Одержимые войной", с 650 000 последователи, искат Русия да бомбардира големите украински градове, начело с Киев, по такъв начин, че да станат необитаеми. А Юрий Баранчик, също известно име сред Z-блогърите, настоя, че САЩ одобрили систематични въздушни удари срещу Москва, защото Тръмп загубил войната с Иран и трябвало да покаже, че все още струва нещо. "Така че или ще бием Тръмп, или той нас", каза Баранчик в канала си в Телеграм. Показателно е как Z-светила като Андрей Филатов констатират, че заради украинските дронове руските щурмови операции стават все по-малко заплашителни, тъй като и логистиката за осъществяване на такива операции се реже от украинците все повече:

Russian pro-war bloggers are complaining about worsening battlefield logistics, saying even an assault is no longer as frightening as reaching an assembly point and moving to a combat position. They cited fewer effective drone teams, weak UAV data analysis, shortages of drones… pic.twitter.com/gsYFx8LTqW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

А случаят, при който руски ветеран заплаши с бунт срещу Путин и след като видя какво внимание привлече, се отрече, беше коментиран и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков – в стил ми ние не знаем, не сме се запознали, затова няма да коментирам – ОЩЕ: ВИДЕО с призив за бунт срещу Путин от руски ветеран събра милиони гледания за часове (ОБЗОР)

😁 The Kremlin to Review "Strange" Viral Post About Torture in the Russian Army



Dmitry Peskov confirmed that the authorities are aware of the explosive appeal made by a Russian serviceman to Vladimir Putin.



The video has already amassed more than 12 million views on Instagram… https://t.co/EzkfTC14Xz pic.twitter.com/jd4PLhoRUm — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Отделно, Путин подписа и закон, с който се забранява депортацията на чужденци, които са се били за него в Украйна и заради това им се търси съдебна отговорност в родината им.

Куче, което лае, не хапе – така ли е или не?

Путин изглежда няма нищо против крайната руска ултранационалистическа реторика, но и ескалацията, която би предприел, едва ли ще е абсолютно крайна. Обаче саботажи и атаки срещу считани за важни от Кремъл цели в Европа не са изключени. Точно такова предупреждение отправи полският външен министър Радослав Сикорски – в интервю за CBS той посочи, че докато Украйна успешно се съпротивлява на Русия, тя не може открито и успешно да нападне НАТО, защото няма необходимите ресурси. Това обаче не значи, че Путин няма да инсценира някоя уж натовска атака срещу Русия и след това да потърси военен отговор (атака с дронове, ракети, евентуално ограничена сухопътна операция). "Трябва да кажем на Путин, че знаем какво прави, че няма да се подведем и че това би било напълно неприемливо. Ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО", подчерта Сикорски:

Polish Foreign Minister Sikorski:



As long as Ukraine is successfully resisting, Russia doesn't have the forces to attack NATO successfully.



But Putin said something a couple of days ago, saying Russia will respond if she herself is attacked from other countries.



We, of… pic.twitter.com/1Q0IZZDbNw — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

"Имаме изтребители F-16, F-35, танкове "Ейбрамс", ракетни системи за залпов огън HIMARS и имаме готова да се бие армия. Ако Путин иска битка, ако Украйна не му стига, ще направим това, което винаги правим", предупреди Сикорски:

Polish Foreign Minister Sikorski:



We have F-16s, we have F-35s, we have Abrams, we have HIMARS, and, you know, we have an army that will fight.



If Putin wants a fight, if Ukraine is not good enough for him, we'll do what we've always done.



Source: CBS News pic.twitter.com/LGZqIxA17y — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

Полският външен министър счита и, че Русия вече не държи инициативата във войната. Русия загуби Черно море, не успя да наложи въздушно превъзходство – да, стреля с дронове и ракети по цели в Украйна, но не може руските изтребители и бомбардировачи да летят безпроблемно в украинско въздушно пространство. Украйна установява огневи контрол над пътищата между Донбас и Крим, над самия Крим, удря и руските рафинерии, което се отразява на възможностите на руската армия да воюва. "Войните никога не са линейни. Те преминават през фази, но изглежда, че периодът, в който Русия имаше инициативата, е приключил", заключи Сикорски:

Polish Foreign Minister Sikorski:



Ukraine has certainly won in the Black Sea. Russia certainly doesn't have air domination over Ukraine. It can send missiles and drones, but it cannot fly freely over Ukraine.



The ground war is stuck, and Ukraine seems to have gained fire… pic.twitter.com/8Bbxe3jW2X — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

Според него, руският диктатор вече трябва да си зададе въпроса дали руската икономика може да издържи загубите, които понася, както и руската армия – за още година-две? "Ако бях на негово място, щях да кажа край. Само че проблемът с диктаторите е, че те искат сделка винаги когато времето е изтекло, когато е твърде късно", каза полският външен министър:

Polish Foreign Minister Sikorski:



Putin should be asking himself, "Can I sustain this level of losses to the Russian economy and, obviously, to the Russian army for another two years?"



And if I were him, I would call it quits. But the trouble with dictators is that they always… pic.twitter.com/fJlLvKqDQk — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

В подкрепа на думите на Сикорски – кризата с горивата заради украинските далекобойни въздушни удари в Русия става все по-голяма. Забайкалският край въведе много рестриктивни мерки – само 15 литра гориво за едно превозно средство и никакво наливане в туби "до стабилизиране на ситуацията"! По-рано регионалният оператор за управление на отпадъците "Олерон+" обяви, че спира сметосъбирането в четири района на Забайкалския край поради недостиг на гориво и че ще поднови работа веднага щом проблемът бъде решен. Затова местните власти разпоредиха да се създаде авариен резерв от горива за обществени нужди:

И още – кризата вече е на 5000 километра от границата с Украйна. Опашки по бензиностанциите се вият в Забайкалието, такива вече от немалко време има и в Москва, и в Московска област. На 25 юни губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев обяви, че спешно е отлетял за Москва за среща със заместник-премиера Александър Новак, който отговаря за горивния и енергийния сектор. Новак публично уверява, че Руската федерация има достатъчно резерви от горива, но "изкуственото търсене" увеличило необходимостта от нови количества бензин и дизел с 20-30 процента. Алексей Циденов, ръководител на Бурятия, призна, че недостигът на гориво е пряко свързан с украинските атаки срещу руските рафинерии, предаде ASTRA (ВИДЕА). Изданието "Фортанга" съобщава, че в Ингушетия някои бензиностанции на "Роснефт" и други компании са преустановили дейността си без обяснение:

Fuel crisis in Russia also hit the Transbaikal Oblast, roughly 4700km from the Ukrainian border. #Russia pic.twitter.com/Iz5dxAlpzz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

Fuel shortages have spread to Chita in Russia’s Zabaykalsky Krai, 5000km from Ukraine's border, with long queues reported at gas stations. Footage shows a significant number of trucks waiting for fuel, underscoring mounting pressure on transport networks. Extended delays could… pic.twitter.com/Z3bPYxFJml — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

The fuel crisis in Russia is now also hitting Moscow and its region. #Russia pic.twitter.com/mu3G6aq3vJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

Страхът в Кремъл от украинските дронове е очевиден - ПВО система "Панцир" се появи на покрива на поредна сграда в Москва. Става въпрос за "Авеню 77" - най-високата сграда в московския квартал "Чертаново". Многоетажната сграда се намира на около 13 километра южно от Кремъл и на около 12 километра западно от Московската рафинерия в Капотня, която три пъти беше ударена от Украйна и няма да работи поне до края на годината:

Russian forces continue installing additional Pantsir air defense systems on residential high-rise apartment buildings in Moscow’s Chertanovo Severnoye District, using Mi-26 helicopters to transport the systems onto rooftops. #Russia pic.twitter.com/bh0HZVeguu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

Сикорски засегна и темата с обтегнатите отношения между Полша и Украйна. Той беше пределно ясен – епизоди като Волинското клане са геноцид, но помирението значи да не се повтарят ужасните събития от миналото. Това всъщност е основата на Европейския съюз, припомни той. "Европейският съюз започна като общност на въглищата и стоманата между Германия и Франция само няколко години след най-кървавата война в историята. Така че не става въпрос за това хората да се прегърнат. Става въпрос за решението да не се повтарят лошите неща и да се намери по-добро общо бъдеще. И в този дух се надявам, че ще можем да се справим в отношенията с Украйна", поясни Сикорски:

Polish Foreign Minister Sikorski on Poland-Ukraine tensions:



This was an ethnic cleansing with elements of genocide. 100,000 people were killed, but we think that reconciliation first of all has to be based on truth about the past.



But reconciliation is not necessarily between… pic.twitter.com/LEn8Rx2mrH — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Темата с Беларус и дали беларусите ще влязат открито във войната с Украйна на страната на Путин продължава да е актуална. Зам.-командващият на спецзвеното "Кракен" в украинската армия Константин Немичев коментира, че защитната линия на украинците за евентуална атака от страна на Беларус е подготвена. Ако от Беларус тръгнат бронирани колони към Украйна, ще бъдат унищожени с дронове и ще нанесем удари по центровете за вземане на решения в Беларус, каза той:

KRAKEN deputy commander Kostyantyn Nemichev said Ukraine’s defense line on the Belarus border is ready. If Russia and Belarus attempt to move toward Ukraine, he said Ukrainian unmanned systems and infantry brigades will destroy the columns with equipment and personnel, while… pic.twitter.com/sZgOrqzxAC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

Според главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски точката на пречупване още не е настъпила - цитиран от The New Voice of Ukraine какво казва пред The Times, той заявява следното: "Не мога да кажа недвусмислено, че войната наближава повратна точка. Надяваме се, че ще дойде момент, в който врагът ще мобилизира всичките си сили, ресурси и усилия, след което ще настъпи изтощение и може да последва повратна точка" – ОЩЕ: Окончателно: Финландия прие закон да има ядрени оръжия на своя територия

Вече 46 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 26 юни е имало 256 бойни сблъсъка спрямо 257 на 25 юни. Руснаците са хвърлили 370 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 40 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3018 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 120 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9716 FPV дрона, което е с около 320 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

31 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, което си остава най-горещото на фронта. Още 18 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, докато откъм Часов Яр са станали само 2 руски пехотни атаки (Краматорското направление). 24 руски пехотни атаки са организирани в района на Гуляйполе, Запорожка област. 11 са били руските пехотни атаки в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него, а в Лиманското направление руските пехотни атаки са 14. В съседното му от юг Славянско направление са извършени цели 29 руски пехотни атаки. Забавното за Славянското направление е, че "Два майора" пише, че "руските въоръжени сили продължават настъпателните си операции на широк фронт, като се фокусират върху Рай-Александровка", след като и каналът, и неговите "другари", и руското военно министерство обявиха Рай-Александровка за превзета преди няколко дни.

Популярният Z-канал "Рибар" се оплака, че в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област, ситуацията продължава да се влошава за руснаците. Каналът посочва, че вече има видеокадри, показващи украински напредък чак в Каменско, както и че Приморско вече изцяло е под украински контрол, а това е изходна точка за украински натиск върху Плавни. "Отделна заплаха е, че дори ограниченото присъствие на украинските въоръжени сили в Плавни им позволява да се приближат до Васильовка и да поддържат натиск върху северните подходи към града. Само по себе си това все още не показва бърз пробив, но показва постепенно влошаване на конфигурацията на фронтовата линия по целия западен запорожки фланг", добавя каналът и прави оценка, че сега вече може да се говори за връщане на статуквото от началото на 2025 година.

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