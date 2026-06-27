Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Между ядрена война и "предавам се": Какво ще избере Путин, докато бензинът му пресъхва? (ОБЗОР - ВИДЕО)

27 юни 2026, 8:13 часа 555 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: kremlin.ru
Между ядрена война и "предавам се": Какво ще избере Путин, докато бензинът му пресъхва? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Видимото отвсякъде затъване на Русия заради решението на руския диктатор Владимир Путин да започне пълномащабна война срещу Украйна вече дрънка сериозно по нервите на руските ултранационалисти. Успешните украински удари в близкия и по-далечен тил накараха много от тях да искат от Путин "да ескалира" - тоест да се прибегне до пълна мобилизация, убийството на украинския президент Володимир Зеленски и използването на ядрено оръжие.

"Какво трябва да стане, че да почнем да се бием наистина? Войната значи победа на всяка цена", настоява руският олигарх Константин Малофеев, собственик на пропагандната информационна мрежа "Царград", цитиран от Reuters. Разбира се, от Малофеев не може да се очаква да цитира постулатите на Сун Дзъ или да си е извадил историческа поука що е то пирова победа.

Z-блогове като "Одержимые войной", с 650 000 последователи, искат Русия да бомбардира големите украински градове, начело с Киев, по такъв начин, че да станат необитаеми. А Юрий Баранчик, също известно име сред Z-блогърите, настоя, че САЩ одобрили систематични въздушни удари срещу Москва, защото Тръмп загубил войната с Иран и трябвало да покаже, че все още струва нещо. "Така че или ще бием Тръмп, или той нас", каза Баранчик в канала си в Телеграм. Показателно е как Z-светила като Андрей Филатов констатират, че заради украинските дронове руските щурмови операции стават все по-малко заплашителни, тъй като и логистиката за осъществяване на такива операции се реже от украинците все повече:

А случаят, при който руски ветеран заплаши с бунт срещу Путин и след като видя какво внимание привлече, се отрече, беше коментиран и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков – в стил ми ние не знаем, не сме се запознали, затова няма да коментирам – ОЩЕ: ВИДЕО с призив за бунт срещу Путин от руски ветеран събра милиони гледания за часове (ОБЗОР)

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Отделно, Путин подписа и закон, с който се забранява депортацията на чужденци, които са се били за него в Украйна и заради това им се търси съдебна отговорност в родината им.

Куче, което лае, не хапе – така ли е или не?

Путин изглежда няма нищо против крайната руска ултранационалистическа реторика, но и ескалацията, която би предприел, едва ли ще е абсолютно крайна. Обаче саботажи и атаки срещу считани за важни от Кремъл цели в Европа не са изключени. Точно такова предупреждение отправи полският външен министър Радослав Сикорски – в интервю за CBS той посочи, че докато Украйна успешно се съпротивлява на Русия, тя не може открито и успешно да нападне НАТО, защото няма необходимите ресурси. Това обаче не значи, че Путин няма да инсценира някоя уж натовска атака срещу Русия и след това да потърси военен отговор (атака с дронове, ракети, евентуално ограничена сухопътна операция). "Трябва да кажем на Путин, че знаем какво прави, че няма да се подведем и че това би било напълно неприемливо. Ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО", подчерта Сикорски:

"Имаме изтребители F-16, F-35, танкове "Ейбрамс", ракетни системи за залпов огън HIMARS и имаме готова да се бие армия. Ако Путин иска битка, ако Украйна не му стига, ще направим това, което винаги правим", предупреди Сикорски:

Полският външен министър счита и, че Русия вече не държи инициативата във войната. Русия загуби Черно море, не успя да наложи въздушно превъзходство – да, стреля с дронове и ракети по цели в Украйна, но не може руските изтребители и бомбардировачи да летят безпроблемно в украинско въздушно пространство. Украйна установява огневи контрол над пътищата между Донбас и Крим, над самия Крим, удря и руските рафинерии, което се отразява на възможностите на руската армия да воюва. "Войните никога не са линейни. Те преминават през фази, но изглежда, че периодът, в който Русия имаше инициативата, е приключил", заключи Сикорски:

Според него, руският диктатор вече трябва да си зададе въпроса дали руската икономика може да издържи загубите, които понася, както и руската армия – за още година-две? "Ако бях на негово място, щях да кажа край. Само че проблемът с диктаторите е, че те искат сделка винаги когато времето е изтекло, когато е твърде късно", каза полският външен министър:

В подкрепа на думите на Сикорски – кризата с горивата заради украинските далекобойни въздушни удари в Русия става все по-голяма. Забайкалският край въведе много рестриктивни мерки – само 15 литра гориво за едно превозно средство и никакво наливане в туби "до стабилизиране на ситуацията"! По-рано регионалният оператор за управление на отпадъците "Олерон+" обяви, че спира сметосъбирането в четири района на Забайкалския край поради недостиг на гориво и че ще поднови работа веднага щом проблемът бъде решен. Затова местните власти разпоредиха да се създаде авариен резерв от горива за обществени нужди:

И още – кризата вече е на 5000 километра от границата с Украйна. Опашки по бензиностанциите се вият в Забайкалието, такива вече от немалко време има и в Москва, и в Московска област. На 25 юни губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев обяви, че спешно е отлетял за Москва за среща със заместник-премиера Александър Новак, който отговаря за горивния и енергийния сектор. Новак публично уверява, че Руската федерация има достатъчно резерви от горива, но "изкуственото търсене" увеличило необходимостта от нови количества бензин и дизел с 20-30 процента. Алексей Циденов, ръководител на Бурятия, призна, че недостигът на гориво е пряко свързан с украинските атаки срещу руските рафинерии, предаде ASTRA (ВИДЕА). Изданието "Фортанга" съобщава, че в Ингушетия някои бензиностанции на "Роснефт" и други компании са преустановили дейността си без обяснение:

Страхът в Кремъл от украинските дронове е очевиден - ПВО система "Панцир" се появи на покрива на поредна сграда в Москва. Става въпрос за "Авеню 77" - най-високата сграда в московския квартал "Чертаново". Многоетажната сграда се намира на около 13 километра южно от Кремъл и на около 12 километра западно от Московската рафинерия в Капотня, която три пъти беше ударена от Украйна и няма да работи поне до края на годината:

Сикорски засегна и темата с обтегнатите отношения между Полша и Украйна. Той беше пределно ясен – епизоди като Волинското клане са геноцид, но помирението значи да не се повтарят ужасните събития от миналото. Това всъщност е основата на Европейския съюз, припомни той. "Европейският съюз започна като общност на въглищата и стоманата между Германия и Франция само няколко години след най-кървавата война в историята. Така че не става въпрос за това хората да се прегърнат. Става въпрос за решението да не се повтарят лошите неща и да се намери по-добро общо бъдеще. И в този дух се надявам, че ще можем да се справим в отношенията с Украйна", поясни Сикорски:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Темата с Беларус и дали беларусите ще влязат открито във войната с Украйна на страната на Путин продължава да е актуална. Зам.-командващият на спецзвеното "Кракен" в украинската армия Константин Немичев коментира, че защитната линия на украинците за евентуална атака от страна на Беларус е подготвена. Ако от Беларус тръгнат бронирани колони към Украйна, ще бъдат унищожени с дронове и ще нанесем удари по центровете за вземане на решения в Беларус, каза той:

Според главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски точката на пречупване още не е настъпила - цитиран от The New Voice of Ukraine какво казва пред The Times, той заявява следното: "Не мога да кажа недвусмислено, че войната наближава повратна точка. Надяваме се, че ще дойде момент, в който врагът ще мобилизира всичките си сили, ресурси и усилия, след което ще настъпи изтощение и може да последва повратна точка" – ОЩЕ: Окончателно: Финландия прие закон да има ядрени оръжия на своя територия

Вече 46 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 26 юни е имало 256 бойни сблъсъка спрямо 257 на 25 юни. Руснаците са хвърлили 370 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 40 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3018 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 120 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9716 FPV дрона, което е с около 320 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

31 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, което си остава най-горещото на фронта. Още 18 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, докато откъм Часов Яр са станали само 2 руски пехотни атаки (Краматорското направление). 24 руски пехотни атаки са организирани в района на Гуляйполе, Запорожка област. 11 са били руските пехотни атаки в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него, а в Лиманското направление руските пехотни атаки са 14. В съседното му от юг Славянско направление са извършени цели 29 руски пехотни атаки. Забавното за Славянското направление е, че "Два майора" пише, че "руските въоръжени сили продължават настъпателните си операции на широк фронт, като се фокусират върху Рай-Александровка", след като и каналът, и неговите "другари", и руското военно министерство обявиха Рай-Александровка за превзета преди няколко дни.

Популярният Z-канал "Рибар" се оплака, че в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област, ситуацията продължава да се влошава за руснаците. Каналът посочва, че вече има видеокадри, показващи украински напредък чак в Каменско, както и че Приморско вече изцяло е под украински контрол, а това е изходна точка за украински натиск върху Плавни. "Отделна заплаха е, че дори ограниченото присъствие на украинските въоръжени сили в Плавни им позволява да се приближат до Васильовка и да поддържат натиск върху северните подходи към града. Само по себе си това все още не показва бърз пробив, но показва постепенно влошаване на конфигурацията на фронтовата линия по целия западен запорожки фланг", добавя каналът и прави оценка, че сега вече може да се говори за връщане на статуквото от началото на 2025 година.

ОЩЕ: Ракети "Фламинго" удариха завод, част от програмите за "Орешник" и "Искандер-М"

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