Кои отбори отпаднаха от Световното първенство по футбол?

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е първото в историята, в което участват цели 48 отбора. От ФИФА взеха решение да увеличат тимовете с 16, за да могат феновете да се насладят на повече двубои, а по този начин да се увеличат и приходите. Така общият брой мачове, които ще се изиграят по време на Мондиал 2026 скочи на 104.

Мондиал 2026 вече е в разгара си. Вече се изиграха всички двубои от първата част на груповата фаза на надпреварата, а съвсем скоро ще завършат и вторите мачове в групите. След изиграването на въпросните срещи вече три тима приключиха участието си на Световното първенство.

Три отбора вече са аут от Мондиал 2026

Първият отбор, който си събра багажа от Световното първенство е съставът на Хаити. Островитяните бяха в много тежка група с Бразилия, Мароко и Шотландия. Дюкенс Назон и компания записаха две загуби в първите си два двубоя на Мондиал 2026 и нямат никакви шансове да продължат напред.

Вторият тим, който е аут от надпреварата е Турция. Югоизточните ни съседи заминаха за Мондиала с големи амбиции, но претърпяха изненадващи загуби от Австралия и Парагвай, като по този начин се простиха с мечтата си да се класират за елиминационната фаза.

Тунис е третият отбор, който рано-рано отпадна от Световното първенство. Северноафриканците са в група с Нидерландия, Япония и Швеция, но вече натрупаха две поражения – от „самураите“ и скандинавците и загубиха всякакви шансове да се класират за следващия етап на турнира.

Кои тимове отпаднаха от Световното?

Група С – Хаити

Група D – Турция

Група F – Тунис

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