Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Иранците с удар за 400 млн. долара по базата на САЩ в Бахрейн, американците са уязвими в целия Близък изток (ВИДЕО, СНИМКИ)

26 юни 2026, 14:33 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иранците с удар за 400 млн. долара по базата на САЩ в Бахрейн, американците са уязвими в целия Близък изток (ВИДЕО, СНИМКИ)

Иранските ракетни удари и атаки с дронове са нанесли значителни щети на базата на Военноморските сили на САЩ в Бахрейн по време на атаките, проведени в периода от края на февруари до юни. Този епизод от войната на Щатите и Израел срещу Иран е принудил Вашингтон да преоцени военното си присъствие в Близкия изток, пише The Wall Street Journal. Изданието цитира видеоклипове от социалните мрежи, снимки и интервюта с настоящи и бивши военнослужещи, като накрая прави оценка, че нападенията са нанесли щети на командния щаб, поне дузина други сгради и два терминала за сателитна комуникация в Naval Support Activity (NSA) Bahrain – щаба на Петия флот на САЩ.

Пентагонът не е потвърдил публично мащаба на пораженията. Американските въоръжени сили твърдят, че при атаките не са загинали военнослужещи и че дейността на базата не е била значително засегната. По-голямата част от личния състав е евакуиран, въпреки че там остава разположен малък контингент.

"Централното командване на САЩ (CENTCOM) с право даде приоритет на защитата на хората пред тази на сградите и нашата стратегия за защита на хората даде резултат“, казва пред медията капитан Тим Хокинс, говорител на CENTCOM. Той добавя, че Иран е изстрелял над 8000 ракети и дронове по време на конфликта и че само два удара са довели до жертви сред американците.

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САЩ мислят да местят командни пунктове под земята и да разполагат по-малко войски в Саудитска Арабия и Кувейт

Щетите, понесени от базата на NSA в Бахрейн, заедно с ударите по поне 20 други американски военни и дипломатически обекти в региона, са предизвикали дискусии в рамките на американската администрация относно преструктурирането на военното ѝ присъствие в региона. Позовавайки се на американски служители, запознати с обсъжданията, WSJ посочва, че разглежданите варианти включват преустройство на базата в Бахрейн, намаляване на разполагането на войски в Кувейт и Саудитска Арабия, преместване на някои функции на запад и преместване на командните съоръжения под земята. Окончателни решения все още не са взети.

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Израел е сред местата, които се разглеждат за настаняване на определени американски военни сили, казват двама служители, цитирани в материала.

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Въпроси относно размера на щетите и оценка за 400 млн. долара

Американското правителство е ограничило достъпа до търговски сателитни снимки, показващи разрушенията по тези съоръжения през април, като е заявило, че тази мярка е имала за цел да защити силите на САЩ.

Длъжностните лица от Пентагона не са оповестили размера на щетите. Министърът на отбраната Пийт Хегсет отказа да даде приблизителна оценка по време на изслушване в Конгреса. Финансовият контрольор на Пентагона Джей Хърст заяви пред законодателите, че предварителната оценка на министерството за разходите по войната, която тогава възлизаше на 29 милиарда долара, не включва щетите по военните бази.

WSJ оцени разходите за възстановяване на повредените сгради в базата в Бахрейн на около 400 милиона долара, като се позова на доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), според който общите щети по американските бази се оценяват на суми между 2,2 и 5,1 милиарда долара.

Цитирани от вестника пенсионирани военни споделят, че конфликтът срещу Иран е разкрил уязвимости в американските съоръжения, построени десетилетия преди Техеран да разработи настоящия си арсенал от прецизни ракети и дронове.

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Отбелязва се, че всяко решение за възстановяване, преместване или намаляване на американските съоръжения в Персийския залив може да определи военното присъствие на Вашингтон в региона за години напред.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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