Стрели по ГЕРБ, ПП и ДБ: Гълъб Донев атакува предишните кабинети и обеща реформите в Бюджет 2027

Правителството на Росен Желязков и това на Андрей Гюров освен, че бяха задължени да изпълняват удължитления закон за бюджета, но и задължиха бюджета с над 1.1 млрд. евро. Това също се трупа в сметката на Бюджет 2026. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев пред БНТ. По думите му Бюджет 2026 не е бюджетът, който хората очакват, а това, което ще бъде заложено като политики на правителството, е, че те ще бъдат заложени в бюджета за 2027 година. Още: Водопадът от пари е в капиталовите разходи на Бюджет 2026

Реален бюджет, реформите догодина

Снимка: Прас Прес

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Според него Бюджет 2026 е реалният бюджет, който може да бъде изготвен към момента. "Ние ще върнем норлаността в държавните финанси, за да може държавата да се развива съвсем нормално и бизнесът да не бъде изненадан с решения от днес за утре. Това, което ще дадем на хората и на бизнеса, ще стане с Бюджет 2027", обеща Гълъб Донев.

Според него на България ѝ трябва една доста сериозна административна реформа. Нищо от това, за което се говореше за електронно управление, не бе видяно в предишните правителства. Всичко ще бъде извършено след задълбочен анализ, увери Донев.

Това, което по думите му, сега е предвидено в Бюджет 2026 е закръгляне на максималния осигурителен доход на 2300 евро. Срещу това обаче хората ще получават по-високи обезщетения при безработица или уволнения.

Пенсиите също ще бъдат в по-висок размер. Майчинските също няма да се пипат, данъците също. Ефектът за държавните служители, които ще започнат да плащат сами осигуровките си от 1 август, те няма да загубят нетните си доходи, а само ще спечелят. Ефектът върух фиска в бюджета ще дойде през 2028-2029 година.

"Мерките в областта на държавната администрация е една справедлива мярка", подчерта Гълъб Донев.

Той обеща, че "Прогресивна България" ше върне справедливостта в държавата.

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