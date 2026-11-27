"Мога да ви уверя, че бях на стадиона и имаше страшно много полиция". Това заяви Мирей Мартен, почетен консул на България в Марсилия, която добави, че полицията веднага реагирала, когато почнали боевете.

Моментално водещият на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов отговори: "Да, да - ние виждаме кадрите". Преди това колежката му Христина Христова също се намеси, като заяви, че няма как френската полиция да е реагирала адекватно, след като е имало дори бити с колани българки, фенове на "Левски". Христова го каза след като Мартен почна да обяснява как преди мача имало атака срещу сини фенове, които "може би" употребили алкохол - внушение, че българите са предизвикали бой.

Мартен няма информация за тежко пострадал фен на "Левски", който да е в болница - поне засега, с уточнение, че за последно получила данни от френската полиция в полунощ. Дотук е известно официално за 11 пострадали сини фенове. Почетният ни консул в Марсилия говори, че нямало проблем сините фенове да си тръгнат от Франция - ОЩЕ: Официални данни колко фенове на "Левски" са ранени при побоищата в Марсилия

По-рано Тодор Батков-младши, който е син на бившия собственик на "Левски" адвокат Тодор Батков, разказа, че имало атака, след като фенове на "Левски" излезли на вечеря - ОЩЕ: Французите нарочно заключили вратите, деца се спасили на косъм: Бивш депутат разказа за мелето на "Марсилия"

Във Facebook циркулира и видео, на което се вижда как няколко български мъже опитват да опазят жена, като я прегръщат и понасят удари на френските фенове, само и само да я опазят. Окървавени и пребити, те удържат под напора на изключителното насилие, срещу което са изправени - ОЩЕ: Окървавени фенове на "Левски" пазят жена от подивелите орди на Олимпик "Марсилия" (ВИДЕО)