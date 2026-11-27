Френските медии съобщават, че вече има първи арестуван за бруталните нападения над феновете на Левски преди мача и по време на срещата на стадион "Велодром" - мач от "Лига Европа" между Олимпик "Марсилия" и българския шампион. Според публикация на френското издание "La Provence" става дума за арестуван привърженик на гръцкия АЕК.

В информацията на медията пише, че арестът на гърка е станал във вечерта преди провеждането на мача, когато е имало по-леки сблъсъци между фенове на Левски и французи. Припомняме, че свидетелски разкази описват как няколко "сини" привърженици са били нападнати от французи и са били бити.

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"La Provance" пише, че във вечерта преди мача е бил арестуван 19-годишен грък, фен на АЕК, а обвинението срещу него е, че е нападнал двама българи, персонал на хотела, в който са били отседнали гостуващите фенове, и за удар над полицай и хвърляне на предмети.

Снимка: БГНЕС

Братските агитки на АЕК и Олимпик "Марсилия"

Феновете на гръцкия АЕК и привържениците на Олимпик "Марсилия" поддържат приятелски отношения от дълги години. Дружбата им датира от 1989 г. и свързва две от най-големите организирани фенски групи – гръцката Original 21 и френската Commando Ultra 84.

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Началото е поставено през октомври 1989 г., когато АЕК гостува на Марсилия в осминафинал за Купата на европейските шампиони. Гръцките фенове впечатляват домакините с атрактивната си подкрепа, а следващите срещи между привържениците постепенно превръщат взаимното уважение в истинско побратимяване. През 1993 г. отношенията се задълбочават, когато двете групи се срещат отново в Монако и си разменят шалове и адреси.

Днес връзката им е много повече от футболно приятелство – фенове на двата отбора си гостуват, пътуват заедно и се подкрепят в трудни моменти. През 2023 г. марсилските привърженици почетоха паметта на убития фен на АЕК Михалис Кацурис с транспаранти на стадион "Велодром". При срещите между двата отбора през същата година феновете демонстрираха публично близостта си.

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