Клип от побоя по време на мача между Олимпик "Марсилия" и "Левски", на който се вижда как български фенове защитават жена от агресията на французите, обиколи социалните мрежи.

На видеото ясно се вижда как няколко български мъже са прегърнали жената и понасят ударите на френските фенове, само и само да я опазят. Окървавени и пребити, те удържат под напора на изключителното насилие, срещу което са изправени.

"Гледайки изкривени от злоба и омраза лица, едва ли някой от нас се е съмнявал в "чистите им намерения"... видяхме ги предишната вечер, където аз лично бях потресен да видя как изроди налагаха с юмруци и железни пръти ЖЕНА!!! Момичето бе пазено с телата на няколко фенове на Левски, които видими бяха окървавени от изливащата се непредизикана агресия спрямо тях. СРАМ!!! Срам за Франция, срам за Европейския съюз, срам за футбола!". Така определи кадрите от "Стад Велодром" снощи политикът Димчо Димчев.

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"Левски категорично не трябваше да излиза за второто полувреме. Дори може би и въобще да го започва...500 вместо 2500 билета,бити фенове по улиците,атаки,грабежи,бездействие на апатичната полиция. И за капак накрая вандалската агресия по трибуните - всичко под ножа - жени,деца,семейства и дори Седрик Бардон!? Левски е длъжен да иска жестоки санкции за Марсилия, изродите да бъдат издирени и арестувани", коментира от своя страна спортният журналист Крум Савов.

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