Маурисио Почетино вече встъпи в длъжност като треньор на Манчестър Юнайтед. Той ще трябва да измъква "червените дяволи" от много неприятна ситуация, като те се намират в зоната на изпадащите във Висшата лига. Аржентинският специалист вече даде първото си интервю като мениджър на Ман Юнайтед. С него той посочи културата, като най-важното нещо, което трябва да бъде изградено на "Олд Трафорд".

Маурисио Почетино: "Трябва да създадем собствена философия"

Ето какво каза Маурисио Почетино: "Създаването на култура е най-важното нещо. Трябва да изградим навици и принципи. Искаме да гледаме напред и да намерим начин да създадем най-добрите навици и култура, които да ни доближават до това да печелим всеки мач. Трябва да създадем собствена философия и да започнем от нулата. Играчите трябва да изразяват таланта си. Ние трябва да създадем средата и условията, които да им позволят да се представят добре. Това е най-важното и в момента е нашият приоритет - да работим с тях и да се опитаме да премахнем напрежението.

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"Именно това трябва да изградим заедно"

Натискът трябва да носи енергия, а отговорността също трябва да носи енергия. В противен случай е прекалено тежко да носиш всичко това на плещите си. Когато се свържеш с играта, трябва да го направиш чрез таланта си. Трябва да усещаш свобода, да си щастлив и да искаш да играеш за съотборниците си, за семейството си, за клуба и за феновете. Именно това трябва да изградим заедно. Най-добрият състав, с който можем да разполагаме, е този, който имаме в момента. Трябва да обичаме играчите си и да ги подкрепяме. Трябва да им осигурим всички инструменти, от които се нуждаят, за да се представят добре. Сега наша отговорност е да започнем работа и да им предоставим условията, в които да покажат целия си талант на терена."

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