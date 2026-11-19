Над бъдещето на Бруно Фернандеш на "Олд Трафорд" се сгъстяват облаците, а според медиите на Острова Манчестър Юнайтед вече е намерил негов заместник. След начало, белязано от нежелани рекорди, "червените дяволи" са готови да предприемат значителни ходове още през януари, за да отговорят на изискванията на Маурисио Почетино за креативен играч, защитник и нападател. Това се случва на фона на слуховете, че капитанът Фернандеш няма да поднови договора си, който изтича през лятото на 2027 година.

Манчестър Юнайтед следи перлата на Комо

През последните дни се засилиха съобщенията от Острова, свързващи Нико Пас с Манчестър Юнайтед. След като отбеляза два гола срещу тях в Шампионска лига, аржентинецът се изкачи начело в списъка с желани играчи на "червените дяволи", пише "The Sun". Пристигането на Маурисио Почетино на треньорския пост само засили този интерес. Това поставя Комо и Реал Мадрид пред още един сериозен конкурент за играча, наричан в Аржентина "следващия Лионел Меси".

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Подобна сделка няма да се случи през 2027 година

Пас няма да напусне Комо през следващия трансферен прозорец, така че английският клуб планира да опита отново през лятото, когато договорът му, който изтича на 30 юни 2028 г., навлезе в последната си година. Клубът край езерото Комо купи Нико Пас от Реал Мадрид миналото лято за 60 милиона евро, но испанският гранд си запази опция да го изкупи обратно през лятото на 2027 г. за 80 милиона евро. "Кралете" планират да го върнат, макар че включването му в състава редом с Джуд Белингам може да усложни нещата. Двамата биха могли да си пречат един на друг, а Юнайтед ще се опита да се възползва от това.

Ако Реал реши да го пусне, Комо може да го задържи или да го продаде за повече от 80 милиона евро, потенциално дори за 100 милиона евро. Клубовете, участващи в тази мащабна сделка, както и самият 22-годишен футболист, са изправени пред важни решения в следващите дни и месеци. Комо го въведе във футбола на най-високо ниво, докато Реал може да го върне у дома. Манчестър Юнайтед следи внимателно ситуацията, като Почетино вече е почитател на своя сънародник и е решен да го превърне в централна фигура в новата ера на "Олд Трафорд".

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