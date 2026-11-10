Капитанът на Ливърпул с лаконичен отговор за бъдещето си на "Анфийлд"

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк не подсказа за неговата сигурност за бъдещето му в клуба. Той навлиза в последната година от договора си с мърсисайдци, като в момента, в който останат под 6 месеца до изтичането му, нидерландецът ще може да преговаря свободно с всеки един клуб, който иска да го привлече като свободен агент през лятото. Въпреки че не даде конкретен отговор за бъдещето си в Ливърпул, Ван Дайк твърди, че не е притеснен за него.

Ван Дайк: "Ще видим какво ще стане"

Ето какво каза Върджил ван Дайк по темата: "Чувствам се отлично, но в момента ситуацията не се върти около мен. Ще видим какво ще стане. Не изпитвам абсолютно никаква паника. Искам просто да продължа да играя и да правя това, което умея. Изкарах невероятен период тук до момента. Ако контрактът бъде удължен - прекрасно. Ако ли не, ще продължа на друго място. Към момента няма нищо ново за съобщаване, но няма и никакво напрежение.

Още: Младежите са по-добри от скъпите звезди: Легенда на Ливърпул разкритикува трансферите на "Анфийлд"

"Правя всичко възможно, за да съм на терена"

Психически се чувствам перфектно. На физическо ниво имах лек дискомфорт през последните няколко седмици, но правя всичко възможно, за да съм на терена". Върджил ван Дайк е част от Ливърпул от зимата на 2018 г., когато се присъедини към мърсисайдци от Саутхямптън срещу тогава рекордните 84.65 милиона евро за защитник. От тогава бранителят записа 389 мача за "червените". Той спечели два пъти Висшата лига и Купата на лигата и по веднъж Шампионска лига, Къмюнити Шийлд, ФА Къп, Световното клубно първенство и Суперкупата на Европа.

Още: Спряган за Реал Мадрид призна: "От Ливърпул ми казаха, че няма да подновят договора ми"