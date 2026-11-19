Международният съд (МС) на ООН (да не се бърка с Международния наказателен съд в Хага) постанови, че властите на Мианмар са извършили геноцид срещу мюсюлманското малцинство рохинджа по време на военната операция през 2017 година. Това е първият път, когато съдът държи държава отговорна за геноцид. Решението му е окончателно и не може да бъде обжалвано. 9 от общо 15 съдии са признали Мианмар за виновна и това е достатъчно за присъда. Делото беше заведено от Гамбия.

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На Мианмар е наредено да разследва престъпленията, да накаже отговорните, да гарантира, че подобни нарушения няма да се повторят, и да осигури безопасното завръщане на бежанците. Въпросът за обезщетението ще бъде разгледан отделно.

Съдът установи, че военните в Мианмар са убивали цивилни от малцинството рохинджа, извършвали са масови изнасилвания на жени рохинджа, извършвали са насилие срещу деца рохинджа и са изгаряли цели села.

Според различни оценки около 10 000 души са били убити, а над 700 000 са избягали в съседен Бангладеш. Мианмар отрече обвиненията, твърдейки, че военните му се борят с въоръжени групировки.

Myanmar has been found responsible for genocide against Rohingya Muslims, forcing over 700,000 to flee. Now, the landmark ICJ ruling could have major implications for Israel’s genocide case over Gaza. https://t.co/or2qTizfv5 — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Според "Ройтерс" решението може да засегне и други дела за геноцид, включително делото на Южна Африка срещу Израел за войната в Газа. А след присъдата Великобритания реши да накара военното аташе на Мианмар да напусне нейната територия.

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