Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани се завръща край тъчлинията! Както е известно, през последните седмици белгийският специалист отсъстваше заради заболяване. Той припадна по време на тренировка, след което беше хоспитализиран по спешност и пропусна мачове с Фрайбург, Атлетико Мадрид, Борусия Дортмунд, Майнц и Магдебург. Компани вече е напълно възстановен, тренира отбора и ще се завърне на скамейката за срещата с Кьолн в петък, 20 ноември.

Венсан Компани говори за трудния период извън терена

Компани даде първата си пресконференция от инцидента насам, като подчерта, че отсъствието му може би дори е било от полза за Байерн. Той започна с благодарности към клуба за реакцията в първите дни след случилото се. Бившият капитан на Манчестър Сити отбеляза специално медицинския екип на рекордния шампион за грижите, които му оказаха през цялото време: "Казах, че Лучо Диас (крилото на баварците, който по това време също беше контузен, бел. ред.) е по-важен. Но те не го взеха много на сериозно. Наистина се погрижиха за мен и искам да им благодаря за това."

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Компани похвали и своя щаб, включително помощник-треньора Аарон Данкс, който ръководеше отбора по време на отсъствието му. Това включваше и впечатляващата победа с 2:0 като гост над Атлетико Мадрид в Шампионска лига: "Те се погрижиха да извлечем максимума от този момент на изпитание. Това, което се случи в мача срещу Атлетико, е по-важно за мен. Насладих се на него изключително много. Това беше един от най-прекрасните моменти в треньорската ми кариера - въпреки че изобщо не бях там."

Компани заяви, че си е почивал и е оставил въпросите, свързани с отбора, на своя щаб: "Не съм вземал никакви решения, абсолютно никакви." Той обсъждал техните решения едва след мачовете, от любопитство. "Но има важна причина, поради която не съм участвал в този процес на вземане на решения. Защото, ако уважаваш тази работа, не можеш да си там всеки ден, а после изведнъж да отсъстваш, и все пак да имаш мнение и да взимаш решения. Това просто не работи." Той не каза много повече за отсъствието си. Всичко това вече е в миналото.

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