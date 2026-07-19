Светът е в краката му! Джуд Белингам озари Мондиал 2026 и вече е №1 в историята на Англия

В мач, който ще остане в историята като един от най-напрегнатите в историята на световните първенства, Джуд Белингам се отличи и си осигури място в пантеона на великите английски футболисти. 23-годишният полузащитник влезе в игра като късна смяна, но използва пълноценно минутите си, отбелязвайки великолепен гол след солова акция в добавеното време на второто полувреме, с което запечата победата с 6:4 над Франция в сблъсъка за бронзовите медали на Мондиал 2026.

Белингам е №1 за Англия на световни първенства

Пътят на Белингам към рекорда беше безкомпромисен - седемте му гола включват попадения срещу Панама и Хърватия в груповата фаза, последвани от по две срещу Мексико и Норвегия в елиминационните кръгове. Макар Белингам да открадна заглавията с постигнатата от него история, той получи силна подкрепа от възродения Букайо Сака. Крилото на Арсенал показа безгрешно представяне, отбелязвайки първите си три гола в турнира и си тръгна с топката от мача. В края на мача се случи един момент, показващ спортна класа между двете млади звезди, когато на Англия беше отсъден дузпа. Белингам изглеждаше готов да изпълни удара, за да се доближи до рекорда си, но вместо това предаде отговорността на Сака и той оформи хеттрика си от бялата точка.

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Белингам изпревари Кейн и Линекер

След това Белингам все пак взе своето и отбеляза гол за историята. Значението на постижението на халфа на Реал Мадрид не може да бъде преувеличено, тъй като той изпревари двама от най-резултатните нападатели, които Англия някога е създавала. Шестте гола на Гари Линекер в Мексико през 1986 г. бяха останали еталон в продължение на повече от три десетилетия, докато капитанът Хари Кейн не изравни този рекорд в Русия през 2018 година и на настоящия турнир.

Белингам вече заема челното място в елитна класация, в която фигурират имена като Алън Шиърър, Уейн Руни и сър Джеф Хърст. Способността му да бележи от полузащитата го поставя в една редица с най-всестранно развитите играчи в историята на футбола. Със седем попадение в едно-единствено издание на турнира той постигна това, което много легендарни нападатели не успяха да направят в редица турнири. Така, докато играчите на Англия получаваха бронзовите си медали, вниманието остана насочено към изключителния талант в средата на терена. Рекордите на Белингам са доказателство за издигането му като централна фигура в националния отбор под ръководството на Томас Тухел. Като надмина такива легендарни имена на едва 23-годишна възраст, изглежда, че няма граници за това, което Белингам може да постигне с екипа на "трите лъва".

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