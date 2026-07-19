"Проклятие" на стойност 1,5 млн. долара плаши цяла Аржентина преди финала на Мондиал 2026

Лионел Меси и Аржентина се подготвят за историческия финал на Мондиал 2026 срещу Испания, но действащите шампиони ще бъдат изправени пред странни препятствие по пътя си към втори пореден триумф. "Гаучосите" са свикнали с напрежението, но докато се готвят за решаващия сблъсък, извън терена се появи нова история. Рапърът Дрейк публично подкрепи "албиселесте" с огромен финансов залог, което предизвика опасения сред феновете, че прословутото "проклятие на Дрейк" може да се сбъдне.

Дрейк подкрепи Аржентина на финала на Мондиал 2026

Дрейк разкри, че е заложил зашеметяващите 1,5 милиона долара на южноамериканските гиганти да спечелят в рамките на 90 минути. Потенциалната печалба за музиканта е толкова зашеметяваща, колкото и първоначалният залог, като при успешен резултат се очаква да получи около 5,1 милиона долара. Макар канадската рап икона явно да вярва в таланта на Меси и компания, новината беше посрещната със значителна тревога от аржентинските фенове.

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Суеверието, познато като "проклятието на Дрейк", предполага, че всеки спортист или отбор, който получи публична подкрепа от рапъра, е обречен на разочароващ резултат. Притесненията относно съдбата на Аржентина се засилват от поредицата от неотдавнашни провали на Дрейк в залозите. По-рано тази година той загуби 1 милион долара, след като Ню Инглънд Пейтриотс отстъпиха пред Сиатъл Сихоукс на Супербоул през февруари. Освен това той загуби още 300 000 долара, след като заложи на Яник Синер да победи Карлос Алкарас на US Open.

Дрейк предрече успеха на Аржентина на Мондиал 2022

Извън футбола историята на залозите на рапъра е изпълнена със скъпи провали в различни дисциплини. Испанското издание "Marca" съобщава, че само нетните му загуби от футболни залози надхвърлят 1,9 милиона долара. Уебсайтът TheDrakeCurse, който проследява публичните му залози, понастоящем го определя като "прокълнат", като отбелязва, че той има успеваемост от едва 36,8% при близо 90 залога.

Въпреки това има и исторически лъч надежда за отбора на Лионел Скалони. Дрейк спечели прочутия залог от 1 милион долара за Аржентина по време на финала на Мондиал 2022, като точно предсказа триумфа над Франция - след дузпи, необходими за определяне на победителя. Въпреки шума около мача, Аржентина ще разчита по-скоро на техническото си майсторство, отколкото на суеверия. Меси вече преодоля "проклятието на IShowSpeed" в началото на турнира, когато присъствието на популярния стриймър се смяташе за лоша поличба.

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