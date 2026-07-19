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Кими Антонели пренесе доминацията си на най-емблематичната писта във Формула 1

19 юли 2026, 20:58 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кими Антонели пренесе доминацията си на най-емблематичната писта във Формула 1

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели се завърна към славата с победа в оспорваното Гран при на Белгия! Италианецът увеличи преднината си в класирането при пилотите във Формула 1, след като изпревари с малко Шарл Льоклер от Ферари на емблематичната писта "Спа". Макс Верстапен се задоволи с третото си подиумно класиране за сезона, заемайки третото място. Съотборникът на Антонели и основен конкурент за титлата Джордж Ръсел отпадна още в първата обиколка.

Антонели грабна победата на "Спа"

Антонели и Верстапен стартираха от първа редица. Нидерландецът направи великолепен старт, като изпревари Антонели още в първата обиколка в "О Руж", но не успя да се задържи пред пилота на Мерцедес и бързо отстъпи лидерството. Докато Антонели се задържа начело, съотборникът му преживя разочарование, след като остана зад двете Ферарита и се сблъска с Люис Хамилтън. Ударът сложи край на надпреварата на британския пилот на "сребърните стрели".

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Шарл Льоклер, Кими Антонели и Макс Верстапен

Италианецът устоя на натиска при рестарта след колата за сигурност, както и на късната атака от Льоклер, след като си върна лидерството, и пресече финалната линия с преднина от 1,9 секунди, осигурявайки си шестата победа за сезона и първата след Гран при на Монако. Льоклер не успя да постигне поредна победа, но уверено запази второто място пред Верстапен, който пресече финалната линия пред Хамилтън. Осемкратният шампион трябваше да изтърпи наказание от пет секунди за сблъсъка си с Ръсел и също ще бъде разследван след състезанието за опасно излизане от питлейна, както и Оскар Пиастри от Макларън.

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След първите пет се нареди Исак Хаджар, след като се изкачи от края на стартовата решетка и спечели солиден брой точки, завършвайки на 6-то място, а Ландо Норис също се изкачи от 13-то на 7-мо място. Габриел Бортолето спечели точки за Ауди, завършвайки осми, докато Арвид Линдблад и Франко Колапинто затвориха челната десетка.

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Формула 1 Формула 1, Мерцедес Гран при на Белгия Кими Антонели
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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