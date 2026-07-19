Какъв размер обувки носи Еди Рама? (ВИДЕО)

"Какъв размер обувки носи Еди Рама?". Този шеговит въпрос поставя гръцкото издание Kathimerini в свой материал, посветен на облеклото и външния вид на албанския премиер. Авторът на публикацията Ставрос Цимас обаче не се интересува толкова от номера на обувките на премиера на Албания, а по-скоро разглежда екстравагантния външен вид и поведение на Рама като външнополитически успех, който допринася за видимостта на албанската страна в международен план.

Авторът изтъква, че албанският премиер Еди Рама беше сред лидерите, които са постигнали значителна победа в областта на връзките с обществеността от срещата на върха на НАТО в Анкара.

Обут в емблематичните си бели маратонки и застанал уверено на първия ред до президента на САЩ Доналд Тръмп за традиционната групова снимка в края на срещата - Рама отново привлече вниманието. Моментът, в който генералният секретар на НАТО Марк Рюте, смеейки се, посочи на Тръмп нетрадиционните обувки на Рама, бързо се превърна в една от най-разпространяваните снимки на срещата на върха.

That moment when NATO Secretary General Mark Rutte tries so hard to get Trump's attention by pointing out Albanian Prime Minister Edi Rama's flashy white sneakers, and Trump couldn't care less.....



"Daddy look! That man has white shoes"

😂😂😂 pic.twitter.com/hHOmsAf5yn — Richard (@ricwe123) July 8, 2026

Критиките в родината му

В родината си обаче вкусът на Рама към нестандартното изглежда губи част от своята привлекателност, като критиците все по-често отхвърлят ексцентричните му жестове като политически театрал. Те посочват епизоди като колениченето му, за да целуне ръката на италианския премиер Джорджа Мелони, предложението му за създаване на суверенна микродържава в Тирана за ордена Бекташи, суфийска мюсюлманска общност, и сега изцяло белите му маратонки на среща на лидерите на НАТО. ОЩЕ: Еди Рама падна на колене пред Мелони (ВИДЕО)

Освен по-леките коментари, Рама е изправен пред остри критики и от видни политически наблюдатели. Сред тях беше Орген Печи, който пишеше в проправителствения всекидневник „Дита“, и предложи особено сурова оценка.

„В стая, пълна с мъже и жени, носещи тежестта на глобалните решения, настояването да се открояваш чрез облеклото си е доказателство за дълбока криза на протокола“, пише Печи.

Безпощадната му критика продължава: „Когато нямаш с какво да допринесеш на масата по отношение на реална политическа, икономическа или военна тежест, избираш да предложиш зрелище. Този вид естетически бунт не сигнализира за еманципация, а по-скоро за постоянна нужда от повърхностно внимание, което на срещи на върха от това ниво изглежда напълно неуместно. На езика на международната дипломация сериозността е от първостепенно значение, особено на срещите на върха на НАТО, където се обсъжда съдбата на народите".

Целта е Албания в центъра на вниманието

Поддръжниците на Рама обаче твърдят, че неговият нетрадиционен стил служи на ясна цел: да постави Албания в центъра на вниманието на международната общност. Като умел комуникатор, Рама знаеше, че дори за няколко секунди привличането на вниманието на световните медии изисква преднамерен жест – и този път той го постигна с чифт бели маратонки.

В процеса публиката по целия свят научи, че „високият мъж с бели обувки“ е лидерът на държава членка на НАТО, наречена Албания – форма на видимост, която може да се счита само за успех. ОЩЕ: Еди Рама в откровено интервю: Кълне Хаменей, клюкарства за Мицотакис и отговаря грък ли е