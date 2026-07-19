Томас Тухел: Англия трябва да се гордее с третото място!

Мениджърът на английския национален отбор Томас Тухел се надява футболистите да си спомнят за третото място на Световното първенство 2026 с гордост, въпреки че не успяха да постигнат целта си и да спечелят турнира. Победата с 6:4 над Франция в мача за третото място на стадиона в Маями осигури най-доброто класиране за "трите лъва" на световни финали след единствения им триумф през 1966 година, когато англичаните приемат турнира.

Англия спечели първи медал на световно първенство от 60 години насам

"Това е първият медал от 60 години, най-доброто Световно първенство на чужда земя. Надявам се, че играчите ще могат да се гордеят с това след известно време. Почти не си позволяваме да се гордеем с това трето място, защото преди 18 месеца си поставихме най-високата цел - да достигнем до финала и да спечелим Световното първенство. Не достигнахме до мача за титлата и това е болезнено, а болката ще остане за известно време", заяви германският специалист пред медиите.

Тухел беше критикуван, след като Англия загуби драматично с 1:2 срещу Аржентина на полуфиналите на Мондиал 2026, предприемайки изключително защитна тактика при резултат 1:0 в полза на Англия за повече от 30 минути.

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"На пресконференцията вчера се усещаше така, сякаш отпаднахме от груповата фаза на турнира и без победа. Най-доброто нещо, което можете да направите, е да реагирате на терена и да постигнете следващата победа. Всичко останало е просто говорене, а говоренето не ви носи точки или каквато и да е победа. Радвам се, че показахме правилната реакция. Искахме точно това и то е много впечатляващо", каза още Томас Тухел.

Хеттрикът на Букайо Сака в полза на Англия срещу Франция повдигна въпроса защо футболистът на Арсенал не беше пуснат в игра в полуфинала срещу Аржентина.

"Беше доста трудно решение за мен да го изключа от полуфинала", каза Тухел и призна, че е бил предпазлив със Сака заради контузията му в ахилеса, с която е трябвало да се справи през последните няколко месеца.

"Имах чувството, че Морган Роджърс има да ни даде нещо специално с физическата си форма в мача срещу Аржентина. Накарахме (Сака) да загрява няколко пъти срещу Аржентина. Бяхме готови за промени, а играта цялостно стана неконтролируема и накрая избрахме различен вариант. Нищо не се промени по време на Световното първенство за мен. Букайо е фантастичен футболист, ключов играч за състава ни и това няма да се промени. Той го показа отново и съм щастлив за него", каза още Томас Тухел.

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