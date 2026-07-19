Лятната ваканция натоварва родителите: Повече стрес, повече разходи

Близо седем от всеки десет родители (69%) изпитват стрес при организирането на грижите за децата по време на лятната ученическа ваканция. В търсене на решение осем от всеки десет (78%) посочват, че възможността да използват работно пространство в близост до дома би намалила този стрес. Това показва ново проучване на International Workplace Group, проведено през май 2026 г. сред национално представителна извадка от 2012 родители, работещи в хибриден модел във Великобритания и САЩ.

ОЩЕ: Чудите се какво да правят децата през лятото? МОН предлага безплатни занимания

74% от родителите споделят, че ще трябва да работят по-гъвкаво, за да ограничат разходите за грижи за децата през лятото на фона на продължаващия инфлационен натиск в световен мащаб. В същото време 27% очакват това лято да похарчат повече за грижи за децата в сравнение с предходни години. При среден допълнителен разход от 908 долара за грижи за децата през лятото, възможността за гъвкава работа се превръща в ключов фактор за много семейства, които се стремят да съчетаят професионалните и семейните си ангажименти.

Предизвикателства през лято

Родителите, чиито работодатели са ограничили политиките за гъвкава работа през тази година - 55% спрямо 33% през 2025 г., са принудени да предприемат допълнителни мерки, за да съчетаят грижите за децата с професионалните си задължения през летните месеци.

27% споделят, че разчитат в по-голяма степен на помощта на приятели и близки, а 26% смятат, че задължителното присъствие в централен офис води до неравномерно разпределение на грижите за децата между тях и техния партньор. Това се отразява в по-голяма степен на работещите майки, които с 8 процентни пункта по-често от мъжете споделят, че изпитват допълнителен стрес, свързан с организирането на грижите за децата през лятото (74% спрямо 66%).

ОЩЕ: 5 идеи за летни приключения за цялото семейство

Родителите променят начина си на работа

75% споделят, че семейният им режим по време на лятната ваканция се отразява на работата им, като около 26% признават, че им е по-трудно да се концентрират, когато трябва едновременно да съчетават професионалните и семейните си ангажименти.

За да се справят с допълнителния стрес, свързан с ученическата ваканция, 28% са принудени да използват част от платения си годишен отпуск, за да се грижат за детето или децата си, а близо 18% ще изразходва целия си платен годишен отпуск през лятната ваканция.

22% от работещите родители планират по-малко срещи или разговори през този период, а други работят до по-късно вечер, за да съчетаят служебните си ангажименти с грижите за децата. 21% посочват, че започват работа по-рано сутрин, за да успеят да се справят с натоварването си.

В същото време родителите ясно посочват и възможно решение – 83% заявяват, че биха използвали професионално гъвкаво работно пространство в близост до дома, ако работодателят им предостави такава възможност. 27% смятат, че това би им позволило да прекарват повече пълноценно време с децата си през лятото.

ОЩЕ: 5 ценни съвета преди лятната ваканция, които ще ви спестят неприятни изненади

Хибриден модел на работа - по-малко разходи

Резултатите подчертават важната роля, която хибридната работа може да играе, като помага на родителите да организират по-ефективно грижите за децата по време на лятната ваканция. 69% посочват, че през лятото харчат по-малко средства за ежедневно пътуване до работното място, което им помага да компенсират част от разходите за грижи за децата и още веднъж потвърждава предимствата на възможността да работят по-близо до дома.

Докладът също така показва, че гъвкавите модели на работа могат да намалят доброволното текучество на персонала с до 20% в САЩ, което би могло да доведе до годишни икономии в размер на 22 млрд. долара до 2030 г. и 45 млрд. долара до 2045 г.