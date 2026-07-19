Силни и точни: История за древни принцеси, които стреляли умело с лък

Изследване на скелетите на древноегипетски принцеси, над сто години след откриването им в некропола в Дахшур, южно от Кайро, разкрива, че са били добре обучени стрелци с лък, пише в. "National". Преди около четири хилядолетия царските особи са били положени в гробниците им заедно с лъкове, стрели, боздугани и инкрустиран със скъпоценни камъни кинжал. Въпросът дали са използвали тези оръжия, или са само символи на високия им статус намира отговор едва сега.

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Останките на четири сестри на име Ита, Хенмет, Итауерет и, най-вероятно, Сатхатхормерит, както и на принцеса Нуб-Хотеп са намерени заедно с тези на цар Хор от френския археолог Жак дьо Морган през 1894 и 1895 г. Черепите им са пренесени за изследване в медицинския музей в Кайро, но в началото на 20 век следите им се губят. Останалите части от скелетите попадат в музейни хранилища и в продължение на повече от век по-голямата част от тях остават неизследвани.

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През 2020 г. уредници в Египетския музей на площад "Тахрир" в Кайро намират тленните останки в две дървени кутии. Някои от тях все още били увити в пожълтели вестници от 90-те години на 19 век, които археолозите са използвали като опаковка при разкопките. По костите личали избледнели мастилени надписи с ръкописно изписани имена.

Какво се разбира от останките

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Анализ на останките показва следи, оставени от години на интензивна физическа подготовка. Местата, където мускулите са били прикрепени към костите на ръцете, раменете и дланите, са по-изразени и асиметрични - точно по начина, по който се случва при стрелба с лък. Едната страна на тялото е била по-развита от другата, а ръката, с която се опъват тетивата, е била по-силна.

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"Тези принцеси далеч не са били чисто декоративни фигури със заседнал начин на живот, често описвани в традиционните модели. Техните скелети разказват история на изключителна дисциплина и физическа сила, разкривайки, че те са били обучени стрелци с лък и са изпълнявали активна роля в ритуалните практики", казва пред "National" д-р Зейнаб Хашеш от Университета в Бени Суеф, ръководител на изследването, публикувано в журнала "Frontiers in Environmental Archaeology".

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Доказателствата са удивително ясни. Костите на предмишницата и дланта на принцеса Нуб-Хотеп носят характерните следи от многократно хващане и опъване на лък, а една от костите на дланта ѝ е леко изкривена, вследствие на продължителното натоварване - детайл, който съответства на стрелите, открити в нейната гробница. Ключиците и местата на захващане на гръдните мускули при принцеса Итауерет също показват характерните изменения при стрелците с лък.

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Силата на захвата на принцеса Ита е била достатъчно голяма, за да предполага, че тя редовно е боравела с оръжия като кинжала, погребан заедно с нея. И при цар Хор - единственият мъж в групата, се наблюдава асиметрично развитие на ръцете, характерно за човек, който се е упражнявал с оръжия.

Най-впечатляващият извод

Най-впечатляващият извод от изследването обаче не е свързан с бойните им умения, а с това, което екипът определя като "парадокса на привилегията" - данните, че царският живот е осигурявал защита, но същевременно е излагал тези хора на трудности.

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По костите са открити свидетелства за реално страдание - признаци на метаболитен стрес в детска възраст, възможно недохранване, намалена костна плътност и следи от продължителни инфекции. При част от изследваните са установени зараснали счупвания. Принцеса Итауерет има счупени ребра и травми на ходилата, вероятно вследствие на падане или силен удар.

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Принадлежността към управляващата династия на Древен Египет не ги е предпазвала от физическите последици на един активен и изпълнен с предизвикателства живот, но все пак им е осигурявала достъп до медицински грижи. Всички изследвани счупвания са зарастнали без усложнения - инфекция или неправилно срастване, което е доказателство за изключително високо ниво на лечение.

Изследването установява и загубата на ценна информация. Всички черепи с изключение на един са изчезнали от Медицинския музей в Кайро. Липсват и част от костите. Един от скелетите не е имал идентификационен етикет, но на базата на телосложението и предметите, открити около него, екипът стига до заключението, че най-вероятно принадлежи на принцеса Сатхатхормерит.

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Учените планират да извършват ДНК анализи и химически тестове, които биха могли да потвърдят родствените връзки, за които костите дават косвени сведения. Няколко от царските особи са страдали от едни и същи редки наследствени особености в строежа на гръбначния стълб. Според екипа тези общи белези предполагат, че владетелската династия е сключвала бракове в тесен родствен кръг, за да запази властта в рамките на семейството.

За д-р Хашеш най-важна е промяната в начина, по който се разказва историята. "Биоархеологията е ключът към това да придадем човешко измерение на миналото", казва тя. "Когато изместим фокуса от съкровищата в гробниците към самите човешки останки, можем да възстановим истинските остеобиографии - житейските истории, разказани от костите, които разкриват здравословното състояние, физическата активност и нивото на медицинските грижи, с които са разполагали тези хора.", пише БТА.

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