От ФИФА са доволни от две от най-противоречивите промени на Световното първенство

Световната футболна централа - ФИФА, е доволна от две от най-дискусионните промени на Световното първенство по футбол. Става въпрос за разширението на формата на турнира до 48 отбора, както и за паузите за хидратация, които на практика се използват за повече рекламно време. И двете промени бяха посрещнати с критики, но от ФИФА смятат, че тези решения са били успешни. Нещо повече: от ФИФА дори обмислят дали да не разширят още повече формата. За паузите за хидратация пък ще се вземе окончателно решение след края на Световното.

Почивките за хидратация не са повлияли на хода на мачовете, категорични са от ФИФА

Почивките за хидратация, въведени на Световното първенство, не са повлияли на хода на мачовете и не са оказали ефект върху крайните резултати, но бъдещето им все още е неопределено, заяви в събота Арсен Венгер, ръководител на отдела за глобално футболно развитие във ФИФА. В реч преди финала на Световното първенство между Испания и Аржентина в неделя, бившият мениджър на Арсенал Венгер заяви, че световната футболна централа ще преразгледа почивките за хидратация след края на турнира, преди да вземе окончателно решение дали да ги използва в бъдещи турнири.

От ФИФА ще анализират въздействието им и ще решат дали да се запазят и занапред

ФИФА направи триминутните почивки за хидратация по средата на всяко полувреме задължителни във всеки мач от Световното първенство, но те не бяха всеобщо приети. Критиците заявиха, че почивките, които по същество разделят играта на четири части, са повлияли на инерцията на самите мачове, като същевременно са позволили на телевизионните оператори да се възползват от рекламни паузи за повече от две минути. Феновете освиркваха по време на почивките за хидратация в началото на турнира. "Не", каза Венгер на пресконференция, когато беше попитан дали те са оказали някакво влияние върху двубоите.

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"Понякога това не им харесваше и трябва да анализираме след Световното първенство какво е въздействието им. Не ми се струва, че това е променило крайния изход от мачовете, но ние сме тук да служим на хората, които гледат футбол", категоричен е Арсен Венгер.

Разширяването до 48 отбора не се оказа катастрофа за малките отбори - Кабо Верде е доказателство за това

По отношение на разширяването на формата на Световното първенство от 32 на 48 отбора, Венгер смята, че това е било успех. Опасенията, че новият турнир може да се превърне в катастрофа за някой по-малък отбор, не се оправдаха, заяви бившият треньор на Арсенал Арсен Венгер на пресконференция преди финала в неделя между Испания и Аржентина. Качеството на турнира беше високо, сигурен е Венгер.

Разликата между големите и малките нации намалява, обясни бившият мениджър на английския Арсенал. Като пример той посочи аутсайдерите Кабо Верде, които стигнаха до елиминационната фаза в дебюта си на Световното първенство и загубиха от Аржентина след продължения. Техническата изследователска група, която включва бившия треньор на германския национален отбор Юрген Клинсман, е провела подробен анализ на мачовете от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Събраните данни показват, че някои промени в правилата са се доказали като ефективни, обясни Венгер. Много от ударите от вратата са били изпълнявани по-бързо, а броят на медицинските интервенции е намалял. Преди турнира съдиите са били инструктирани да предотвратяват подобни забавяния или да ги наказват. Групата изчисли, че броят на головете след удари от далечна дистанция се е удвоил в сравнение със Световното първенство в Катар преди четири години.

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