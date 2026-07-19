Провали се последната тренировка на Испания преди финала срещу Аржентина

Последната тренировка на Испания преди финала на Световното първенство 2026 срещу Аржентина беше отменена поради силни гръмотевични бури в Ню Йорк и Ню Джърси, съобщават световните агенции в неделя. "Заниманието на испанския национален отбор на терените на тренировъчния терен "Мелани Лейн" в Ню Джърси беше преустановена в съответствие с протокола за безопасност при бури на САЩ. Играчите в момента участват в загрявка на закрито", се казва в изявление на испанската федерация.

Протоколът за безопасност при бури отмени тренировката на Испания

Отборът, воден от треньора Луис де ла Фуенте, трябваше да тренира на "Мелани Лейн" в Ню Джърси в събота. Тренировката първоначално беше преустановена, а по-късно отменена. Аржентина също имаше проблеми по време на подготовката си преди финала, която започна с 45-минутно закъснение.

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И Джани Инфантино бе възпрепятстван - не успя да присъства на мача за третото място

Неблагоприятните метеорологични условия също попречиха на президента на ФИФА Джани Инфантино да пътува до Маями, за да гледа мача за третото място между Англия и Франция. "Би трябвало да съм в Маями за мача за бронзовите медали между Англия и Франция. За съжаление, метеорологичните условия тук не ни позволиха да летим до Маями, така че дойдохме на стадиона на финала, за да проверим дали всичко е готово", каза Инфантино във видеоклип в събота, заснет на стадиона в Ийст Ръдърфорд, близо до Ню Йорк, където ще се проведе финалът в неделя между Испания и Аржентина.

Инфантино беше в Ню Йорк за медийна изява с президента на САЩ Доналд Тръмп в петък. Няколко полета от и до града бяха отменени заради метеорологичните условия. Англия победи Франция с 6:4 и зае третото място на Мондиал 2026. Аржентина и Испания играят за титлата в неделя вечерта българско време.

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