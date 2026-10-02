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Тежка забрана в лагера на Португалия след големия скандал с Роналдо

02 октомври 2026, 12:56 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тежка забрана в лагера на Португалия след големия скандал с Роналдо

Португалия победи Дания с 4:2 като гост, но дори шестте гола не успяха да изместят голямата тема около националния отбор - Кристиано Роналдо и решението му да напусне лагера преди двубоя. След последния съдийски сигнал футболистите очаквано бяха засипани с въпроси за капитана, а от отговорите им изплува любопитна подробност. Поне един от тях призна директно, че е получил указания да не коментира случилото се.

"Получих указания да не говоря"

Най-показателна беше реакцията на Ренато Вейга. Халфът на Виляреал призна пред "А Бола", че е близък с Роналдо, но отказа да разкрие повече. "Аз съм много близък с Крис. Той знае какво изпитвам към него, но получих указания да не говоря по тази тема", заяви Вейга. Журналистите опитаха да получат повече информация именно защото футболистът е част от съблекалнята на Португалия. Отговорът му обаче беше категоричен: "Не мога."

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Кристиано Роналдо

Нуно Мендеш също предпочете да не навлиза в подробности около ситуацията с капитана. "Той е играч на националния отбор, но сега сме концентрирани върху това, което трябва да направим и което треньорът ще ни предложи. Останалото не зависи от нас. Готови сме да приемем всеки", коментира защитникът на ПСЖ.

Леао с №7: "Роналдо е мой идол"

Още един символичен момент привлече вниманието в отсъствието на Роналдо. Емблематичният му номер 7 беше даден на Рафаел Леао, който обясни, че е подходил с огромно уважение към фланелката. "Той е мой идол от детството. Исках да уважа фланелката с номер 7. Най-важното е, че направихме добър мач и спечелихме", заяви крилото.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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