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Португалия се позабавлява в отсъствието на Роналдо! Драма и 6-голово шоу в Копенхаген

01 октомври 2026, 23:41 часа 2305 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Португалия се позабавлява в отсъствието на Роналдо! Драма и 6-голово шоу в Копенхаген

Националният отбор на Португалия постигна драматичен успех в първия си мач без Кристиано Роналдо. "Мореплавателите" победиха с 4:2 при визитата си на Дания в Лигата на нациите. Както е известно, капитанът на португалците напусна лагера предната вечер, тъй като не остана доволен от ролята си под ръководството на новия селекционер Жорже Жезус. Нападателят се превърна в неизползвана резерва в предния двубой, а опитният специалист заяви, че няма да играе и срещу Дания, което предизвика напускането на легендата.

Португалия вкара четири на Дания

"Мореплавателите" започнаха по-активно, като Гонзало Рамош и Витиня отправиха опасни удари по посока вратата на Мадс Хермансен. Малко по-късно датчаните хванаха своя противник неподготвен с една бърза атака, но Расмус Хойлунд не успя да стреля в почти опразнената врата. Последва нов натиск от страна на Португалия и той в крайна сметка даде резултат в 13-а минута. Жоао Кансело се възползва от грешка в съперниковата защита и прати елегантно топката в мрежата на Дания. Отговрът на домакините дойде десет минути по-късно, когато Михаел Дамсгор изравни с красив удар в далечния ъгъл. Скоро "мореплавателите" отново излязоха напред в резултата. Гонзало Рамош намери ефектно с пета Бруно Фернандеш, той му върна жеста и топката попадна в мрежата на Дания след удар на нападателя на Милан.

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Португалия отбор

Второто полувреме започна с възможност в полза на Португалия, когато удар на Бруно Фернандеш попадна в ръцете на Хермансен. Няколко минути по-късно Дания изравни, след като Расмус Хойлунд и Дамсгор разиграха отлично, а звездата на Наполи не пропусна да върне "червения динамит" в мача. Това предизвика нов натиск от страна на Португалия, който даде резултат съвсем скоро. в 64-а минута Фернандеш намери Витиня, а той с глава от близо разстояние реализира за 2:3. В 86-а минута Жоао Феликс оформи крайния успех с 4:2 за Португалия, след като засече топката от подаване на Диого Далот.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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