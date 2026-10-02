Манчестър Сити вади ключов коз в битката за 830 милиона паунда

Манчестър Сити подготвя основната си линия на защита в опита да преобърне решението, което разтърси английския футбол. Адвокатите на клуба ще твърдят, че над 830 милиона паунда, определени от независимата комисия като прикрито финансиране от собственика, всъщност са дошли от държавен орган на Абу Даби. Именно произходът на тези средства се очертава като един от ключовите въпроси при обжалването, което Сити трябва да подаде до крайния срок в петък.

Кой всъщност е осигурил парите?

Независимата комисия установи, че между сезоните 2009/10 и 2017/18 Манчестър Сити е отчел 949,94 милиона паунда приходи от спонсори от Абу Даби. Според заключението едва 119,25 милиона са били базовите плащания от самите спонсори, докато останалите 830,69 милиона са дошли от Abu Dhabi United Group - компанията собственик на клуба - и са били представени като търговски приходи. Сити категорично оспорва това заключение.

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Защитата на английския гранд ще настоява, че допълнителното финансиране е предоставено чрез Съда на престолонаследника на Абу Даби - държавен орган, който е подпомогнал местни компании да изпълнят спонсорските си ангажименти. Така тезата на Сити е, че парите не представляват прикрита инвестиция от собственика Шейх Мансур.

Тази версия обаче не е нова. Тя е била представена още пред първоначалната комисия и е била отхвърлена. Именно затова предстоящото обжалване се превръща в решаващ етап от битката на клуба.

"Неопровержими доказателства" срещу тежкото решение

Изпълнителният директор Феран Сориано вече заяви пред служителите на Сити, че клубът разполага с банкови документи и други доказателства, които според него опровергават основното обвинение. Той твърди, че целият случай е изграден върху невярното заключение, че лични средства на собственика са били вкарвани тайно чрез спонсори.

Санкцията ще бъде определена отделно, а сред възможностите по правилата са финансова глоба, отнемане на точки и дори препоръка за изваждане от Висшата лига. На този етап обаче няма определено наказание и не е ясно кога окончателно ще приключи процедурата.

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