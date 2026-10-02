Путин е наредил на армията си да се откаже от "всички правила на войната"

Владимир Путин е инструктирал през септември щаба на руската армия да се откажат от всякакви "правила за водене на войната", включително при въздушните атаки срещу Украйна. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times, като се позова на данни на украинското разузнаване. Данните са получени при прехванати разговори между чиновници в Кремъл. Резултат от тази заповед на Путин е рязкото увеличаване на ударите по цивилни цели в Украйна, включително срещу училища, болници и центрове за данни.

Плановете на Русия са особено да засили атаките срещу Киев, Харков, Одеса и Лвов, за да ги изолира от останалата част на Украйна с наближаването на зимата.

Според Зеленски, целта на атаките е не само да се унищожава инфраструктурата, но и да се "окаже натиск върху хората", да се сплашат цивилните, да се принудят да напуснат градовете и да се отслаби способността на Украйна да продължи войната. Друг компонент от руската стратегия е да се създаде нов поток от бежанци към ЕС, който да окаже допълнителен натиск върху страните, където антимигрантските настроения нарастват.

Пресен пример за тази стратегия - Южният мост в Киев е затворен за всичко друго извън пешеходци, след като за по-малко от 24 часа три пъти беше атакуван от руски далекобойни дронове:

Kyiv residents are walking across bridges just to get to work. pic.twitter.com/Bvj84N8bgZ — WarTranslated (@wartranslated) October 2, 2026

Още: Украйна изпробва собствена нова тактическа балистична ракета (ВИДЕО)