Войната в Иран::

Путин е наредил на армията си да се откаже от "всички правила на войната"

02 октомври 2026, 13:09 часа 861 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин е наредил на армията си да се откаже от "всички правила на войната"

Владимир Путин е инструктирал през септември щаба на руската армия да се откажат от всякакви "правила за водене на войната", включително при въздушните атаки срещу Украйна. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times, като се позова на данни на украинското разузнаване. Данните са получени при прехванати разговори между чиновници в Кремъл. Резултат от тази заповед на Путин е рязкото увеличаване на ударите по цивилни цели в Украйна, включително срещу училища, болници и центрове за данни.

Плановете на Русия са особено да засили атаките срещу Киев, Харков, Одеса и Лвов, за да ги изолира от останалата част на Украйна с наближаването на зимата.  

Според Зеленски, целта на атаките е не само да се унищожава инфраструктурата, но и да се "окаже натиск върху хората", да се сплашат цивилните, да се принудят да напуснат градовете и да се отслаби способността на Украйна да продължи войната. Друг компонент от руската стратегия е да се създаде нов поток от бежанци към ЕС, който да окаже допълнителен натиск върху страните, където антимигрантските настроения нарастват.

Пресен пример за тази стратегия - Южният мост в Киев е затворен за всичко друго извън пешеходци, след като за по-малко от 24 часа три пъти беше атакуван от руски далекобойни дронове:

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Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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