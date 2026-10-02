Спорт:

Хойлунд сложи съотборниците на Кристиано в малкия си джоб - вкара на Португалия и направи "Siuuu" (ВИДЕО)

02 октомври 2026, 11:29 часа 693 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хойлунд сложи съотборниците на Кристиано в малкия си джоб - вкара на Португалия и направи "Siuuu" (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо не беше на терена в Копенхаген, но присъствието му се усещаше почти навсякъде. Само ден след драматичното напускане на лагера на Португалия именно футболист на съперника направи един от най-ярките жестове към 41-годишната легенда. Расмус Хойлунд вкара за Дания срещу "мореплавателите" и отпразнува попадението с емблематичното "Siuuu" на Роналдо. Жестът придоби още по-голямо значение заради напрежението между португалеца и селекционера Жорже Жезус.

Хойлунд отново показа кой е неговият идол

Нападателят се разписа за 2:2 в началото на второто полувреме, след което се насочи към ъгъла и повтори едно от най-разпознаваемите празнувания във футбола. Това не е първият подобен жест на Хойлунд. Още след победния си гол срещу Португалия през март 2025 година датчанинът направи същото и тогава категорично обясни, че не се подиграва на Роналдо. "Беше за моя идол. Не го направих, защото исках да му се подигравам. Той има огромно влияние върху мен и футболната ми кариера", каза тогава Хойлунд.

Още: След скандала с Роналдо: Националите на Португалия са на страната на треньора

Датчанинът разказа още, че е фен на Кристиано от дете и е мечтал да направи неговото празнуване. Този път моментът беше далеч по-символичен. Роналдо беше напуснал лагера на Португалия ден по-рано след напрежението около ролята му при Жезус. Капитанската лента срещу Дания беше дадена на Рубен Диаш, а емблематичният №7 на Роналдо беше носен от Рафаел Леао.

Напрежение между Хойлунд и Жезус след мача

Историята получи още един любопитен епизод след последния съдийски сигнал. Камерите уловиха Хойлунд и Жезус при поздравите на терена, като датчанинът постави ръка върху гърдите на португалския селекционер и видимо го побутна. Причината за реакцията му не е известно, но в социалните мрежи побързаха да предположат, че е свързана с конфликта между Жезус и Роналдо. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Самият Жезус след победата на Португалия с 4:2 отхвърли предположенията, че случилото се с Роналдо е разделило отбора. "Нещата, които се случват, не разделят групата. Не са ни разделили и няма да ни разделят", заяви специалистът.

Още: Политическа фигура се намеси в скандала между Кристиано Роналдо и португалския селекционер

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристиано Роналдо Португалия отбор Расмус Хойлунд
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес