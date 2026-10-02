Хойлунд сложи съотборниците на Кристиано в малкия си джоб - вкара на Португалия и направи "Siuuu" (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо не беше на терена в Копенхаген, но присъствието му се усещаше почти навсякъде. Само ден след драматичното напускане на лагера на Португалия именно футболист на съперника направи един от най-ярките жестове към 41-годишната легенда. Расмус Хойлунд вкара за Дания срещу "мореплавателите" и отпразнува попадението с емблематичното "Siuuu" на Роналдо. Жестът придоби още по-голямо значение заради напрежението между португалеца и селекционера Жорже Жезус.

Хойлунд отново показа кой е неговият идол

Нападателят се разписа за 2:2 в началото на второто полувреме, след което се насочи към ъгъла и повтори едно от най-разпознаваемите празнувания във футбола. Това не е първият подобен жест на Хойлунд. Още след победния си гол срещу Португалия през март 2025 година датчанинът направи същото и тогава категорично обясни, че не се подиграва на Роналдо. "Беше за моя идол. Не го направих, защото исках да му се подигравам. Той има огромно влияние върху мен и футболната ми кариера", каза тогава Хойлунд.

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HØJLUND COOKED THE ENTIRE PORTUGUESE LINEUP AND JORGE JESUS WITH THIS SIUUU!!!! What a goallll pic.twitter.com/vYEo2ReiyX — Zohaib  (@TheZohaibNoor) October 1, 2026

Датчанинът разказа още, че е фен на Кристиано от дете и е мечтал да направи неговото празнуване. Този път моментът беше далеч по-символичен. Роналдо беше напуснал лагера на Португалия ден по-рано след напрежението около ролята му при Жезус. Капитанската лента срещу Дания беше дадена на Рубен Диаш, а емблематичният №7 на Роналдо беше носен от Рафаел Леао.

Напрежение между Хойлунд и Жезус след мача

Историята получи още един любопитен епизод след последния съдийски сигнал. Камерите уловиха Хойлунд и Жезус при поздравите на терена, като датчанинът постави ръка върху гърдите на португалския селекционер и видимо го побутна. Причината за реакцията му не е известно, но в социалните мрежи побързаха да предположат, че е свързана с конфликта между Жезус и Роналдо.

Самият Жезус след победата на Португалия с 4:2 отхвърли предположенията, че случилото се с Роналдо е разделило отбора. "Нещата, които се случват, не разделят групата. Не са ни разделили и няма да ни разделят", заяви специалистът.

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🚨Rasmus Højlund pushed Jorge Jesus after Denmark’s loss to Portugal pic.twitter.com/8SJsEzGHht — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 1, 2026