Андрей Янкулов за убийството на Илиян Филипов: Не се връщат мутренските времена, престъпността сега е друга (ВИДЕО)

Не се връщат мутренските времена, престъпността сега е различна. Това каза в предаването Студио Actualno служебният министър на правосъдието в правителството на Андрей Гюров Андрей Янкулов, който е номиниран от неправителствени организации и “Демократична България“ за член на прокурорската колегия във ВСС. По повод убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов той коментира казаното от опозицията, че се завръщат времената на мутрите от 90-те години на миналия век: “Връщат се мутренските времена, правят се едни паралели с 90-те години, обективно погледнато, структурата в момента, начина, по който изглежда престъпността в България, няма нищо общо с това, което е през 90-те години. Значи просто престъпността се трансформира. Още: "Смущаващо предизвестени": Слави Ангелов за убийството на Филипов и възможното участие на Мегеров

Сега има свързаност с високите етажи на властта

Тази през 90-те години няма това, което имаме в момента – свързаност с високите етажи във властта. Изглежда по един начин, в сравнение с това, което е било през 90-те години. А като цяло криминогенната обстановка в България сега е много по-различна от тази, която беше през 90-те години. Броят на регистрираните престъпления от полицията, е достатъчно сериозен индикатор и за реалния брой на извършените престъпления. Да, има някакъв елемент на скрита престъпност. Тази, която не се улавя от правоохранителните органи, не се регистрира. Но това винаги е било така.

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В момента броят на регистрираните престъпления в България е почти двойно по-малък отколкото в началото на века. А в сравнение с пика, който се наблюдава в средата, във втората половина на 90-те години, е много, много по-малък.“ Още: Присъди за убийство и грабежи: Какво се знае за арестувания Славчо Мегеров

На ход е съдебната власт

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов Янкулов коментира така: “Естествено, че няма как да бъде квалифицирано по друг начин като тежък криминален акт. Тук, за разлика от други подобни случаи на покушения срещу подобен тип обществени фигури, да го кажем така, тук доста бързо се достигна до задържане на заподозрян извършител. Оттук насетне решенията доколко има събрани доказателства, че това е действително извършителят, ще бъдат вземани от органи на съдебната власт.“ Още: Имот в полите на Витоша и многомилионен кредит: Историята на фирмата, в която задържаният Мегеров и убитият Филипов са били съдружници

Андрей Янкулов коментира и откритото писмо на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, в което твърди, че правосъдният министър Николай Найденов провежда кастинг в кабинета си за бъдещи висщи магистрати. За собствената си номинация от редица неправителствени организации и от ПП-ДБ за член на Прокурорската колегия на ВСС, Янкулов увери, че ще се постарае да оправдае доверието им и е готов за изслушването на кандидатите в правната комисия.

Още – във видеоматериала. Още: Криминалист изложи нова версия за убийството на Илиян Филипов