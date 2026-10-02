"Имахме честта да работим с Вас": Въпроси към Йотова защо се "разтапя" пред показвал средни пръсти в парламента (ВИДЕО)*

"На 1 октомври 2026 г., пред камерата на Симон Милков, Вие казахте: "Имахме честта да работим с Вас". После, за да не остане и сянка от съмнение, добавихте и "Много Ви ценя". Подобна фраза, изречена от обикновен гражданин, може да мине за учтивост. От Вашите уста тя става позиция. Казана в множествено число, тя става признание. На институцията, която представлявате и за чието продължаване (бел. ред. - т.е. "за продължаването на престоя в която") търсите обществено доверие". Така започва открито писмо на партия "Величие" на Ивелин Михайлов към изпълняващия длъжността президент Илияна Йотова, която се кандидатира и за пръв редовен мандат на "Дондуков" 2.

Писмото е заради думи на Йотова по адрес на Симон Милков. Кой е той - ПРИПОМНЕТЕ СИ МИНАЛОТО МУ, там има много интересни подробности: Кой е "журналистът", пред когото проговориха Делян Пеевски и Бойко Борисов?

Известната сатирична Facebook страница "Капутин" също направи припомняне за Милков, но ВЪВ ВИДЕО! (18+, показаният език във видеоклипа е нецензурен). Милков беше осъден и от вече бившия депутат на ПП-ДБ и на БСП Явор Божанков, който изрично го съобщи в личния си профил във Facebook и то използвайки следните думи: "Нееднократно съдът е установявал, че е лъжец и клеветник. Този път делото е наказателно".

Що се отнася до "съприкосновението" между Милков и "Величие", то стана много видимо в рамките на крайно трагичен случай - ПРИПОМНЕТЕ СИ: Необяснената смърт на Момчил от Попово и работата на МВР: Къде е справедливостта?* Сега от "Величие" напомнят: "През март 2026 г. председателят на Народното събрание му отне журналистическия достъп, след като той показа средни пръсти и обиди журналисти (бел. ред. - жени. Самата Йотова 7 години през 90-те години беше журналист в Българската национална телевизия) в сградата на парламента, повечето от тях жени. Когато Тошко Йорданов (бел. ред. - тогавашният "силен" човек в ИТН, партията на Слави Трифонов) го върна като "гражданин", квесторите го изведоха от фоайето пред пленарната зала". Методи Лалов, който беше председател на Софийския районен съд (СРС), също каза в личния си профил във Facebook (ВИДЕО, 18+ - нецензурно държание и език) следното за Милков след този случай: "Симон Милков е с богато съдебно минало, включващо множество присъди за различни престъпления от общ и частен характер" - ОЩЕ: Средни пръсти и заплахи за живота: ИТН и Симон Милков в общ фронт срещу жени журналисти в НС* (ВИДЕО)

Съответно, от партията на Ивелин Михайлов искат Йотова да отговори на следните въпроси:

1. Кои сте "ние"? Каква беше тази работа? Кога се състоя и в какво качество участва в нея Симон Милков?

2. Какво точно "сте имали честта" да работите със Симон Милков, в кой период, кой е възложил (работата) и кой я е платил?

3. Получавал ли е той акредитации, покани, достъп или средства от Президентската институция, от предизборния Ви щаб или от хора около Вас, и по чие решение?

4. Обсъждали ли сте с него политическите си опоненти? Получавали ли сте от него материали, сведения или "разработки" за тях? Предоставяли ли сте Вие или Ваши сътрудници информация на него?

5. Били ли са Ивелин Михайлов, неговото семейство, негови поддръжници или "Величие" като организация предмет на тази "работа"?

6. Кое точно цените, госпожо Президент?

"Президентската дума прилича на подписан чек. Веднъж издадена, тя се осребрява от приносителя (бел. ред. - т.е. човек, който носи документи и ценни книжа)", добавят от "Величие" - ОЩЕ: В дълбокото на наркотиците, убийствата и помилването - поглед към Илияна Йотова

* Редакционният екип на Actualno.com осъжда и се разграничава от всякакви форми на агресия (вербална и физическа) към журналисти. Посочените в материала линкове целят единствено да допринесат за представянето на по-пълна картина.