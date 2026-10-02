Зад кулисите на "Бодигард": 636 костюма и рокля за 17 000 британски лири

Бляскавият свят на една суперзвезда оживява в зала 1 на НДК от 2 до 4 октомври с мюзикъла "Бодигард". Сидони Смит и Адам Гарсия влизат в ролите на певицата Рейчъл Марън и нейния телохранител Франк Фармър в сценичната адаптация на прочутия филм с Уитни Хюстън и Кевин Костнър. Освен с любимите песни и напрегнатата любовна история, спектакълът впечатлява с 636 костюма и зрелищни сценични преобразявания, зад които стоят прецизната подготовка и координацията на екипите по гардероба, прическите и грима.

Сред най-забележителните тоалети е роклята на Рейчъл за изпълнението на "I Will Always Love You". Украсена с ръчно пришити кристали и пера, тя е на стойност около 17 000 британски лири. Пътува в собствен калъф, а всеки детайл по нея се пази с особено внимание.

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Рейчъл сменя костюма си 14 пъти по време на спектакъла. Най-бързото преобличане е именно за появата ѝ с роклята с перата. "Смяната към тази рокля става за едва 15 секунди. Вече сме превърнали това почти в изкуство", разказва Клеър Фрийман, ръководител на гардероба на продукцията.

За различните образи са подготвени 27 перуки, отделно от тези за дубльорите и заместниците на изпълнителите. "Всички жени в представлението използват перуки, а някои от тях имат по три или четири. Те се сменят в движение по време на спектакъла", обяснява Хуурия Хемади от екипа за перуките, косата и грима.

Най-натовареният момент за специалистите започва около 35 минути преди вдигането на завесата. Танцьорите идват за поставяне на перуките, а Хемади подготвя главната героиня в гримьорната ѝ. Сред любимите ѝ е перуката за началното изпълнение на "Queen of the Night". Пищната прическа изисква продължително оформяне, въпреки че публиката я вижда за кратко.

"Изглежда като магия – публиката вижда как героят излиза от сцената и почти веднага се връща с напълно различна визия. Това е като кино на сцена", казва Хемади. Сценографията и костюмите на гостуващата продукция са дело на Тим Хатли, а дизайнът на прическите, перуките и грима – на Кембъл Йънг.

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Режисиран от Теа Шарок, мюзикълът "Бодигард" е създаден по едноименния филм от 1992 г. Бившият агент от Сикрет сървис Франк Фармър е нает да защитава Рейчъл Марън от неизвестен преследвач. И двамата са свикнали да контролират живота си, но чувствата, които постепенно се зараждат между тях, променят отношенията им. Романтиката и напрежението се преплитат с някои от най-популярните песни в репертоара на Уитни Хюстън, сред които "I Have Nothing", "Run to You", "One Moment in Time" и "I Wanna Dance with Somebody".

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"Бодигард" гостува в София от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Последни билети са в продажба в мрежата на MORE.com.

"Бодигард" е най-продаваният филмов саундтрак в историята