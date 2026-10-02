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След скандала с Роналдо: Националите на Португалия са на страната на треньора

02 октомври 2026, 9:55 часа 791 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След скандала с Роналдо: Националите на Португалия са на страната на треньора

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус настоя, че няма нищо, което да попречи на отбора да бъде зад него, след като Кристиано Роналдо напусна тренировъчния лагер. Голямата звезда на тима обяви с публикация в социалните мрежи вечерта на 30 септември, че е напуснал лагера след разговори с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. Роналдо беше титуляр по време на победата на Португалия с 1:0 над Уелс миналия четвъртък, но не игра при успеха с 2:1 над Норвегия в неделя.

Жорже Жезус: "Няма нищо, което да попречи на отбора"

След напускането на Роналдо, Португалия се наложи с 4:2 над Дания - трета поредна победа, която ги остави начело в група А4. Жезус е решен да се съсредоточи върху следващия си мач срещу Норвегия в неделя. "Да. Няма нищо, което да попречи на отбора да бъде с мен", каза Жезус пред "Sport TV", когато беше попитан дали чувства, че футболистите са зад него след случая с Роналдо.

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Жорже Жезус

"Не са ни разделили и няма да ни разделят"

"Разбирам въпроса. Важното е какво трябва да направим. Нещата, които се случват, не разделят тима, не са ни разделили и няма да ни разделят", допълни той. На въпроса дали би приел Роналдо обратно, ако той иска да се завърне, Жезус каза: "Висококачествена победа, с четири гола, представяне на най-високо ниво. Не може да се пренебрегне, по-важно е от всичко, което се случи. Това е, върху което искам да се съсредоточа. Връщайки се в Португалия, хората ще се раздват на стадион "Драгао".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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