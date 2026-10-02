Войната в Иран::

Спортът по ТВ днес - 2 октомври

02 октомври 2026, 8:45 часа 412 прочитания 0 коментара
Снимка: JESHOOTS.com / Pexels
Спортът по ТВ днес - 2 октомври

Традиционно, в петък телевизионната програма ни предлага изобилие от спорт. Днес, на 2 октомври, ще имаме възможност да се насладим на едни от най-любимите спортове. Дългата пауза за мачове на националните отбори продължава с още сблъсъци от Лигата на нациите. Баскетболната Евролига набира скорост. В тениса турнирите са все по-завързани. А програмата е предвидила още моторни спортове, голф, снукър, спортна стрелба и други.

Ето какво от спортния свят можем да гледаме по телевизията днес

8:50 Moto GP: Гран при на Япония, тренировка, Макс спорт 4

9:00 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/4-финал, Джъд Тръмп - Марк Селби, Евроспорт 1

10:00 Тенис: ATP 500, Пекин, Даниил Медведев - Пабло Кареньо Буста, Макс спорт 1

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

10:00 Тенис: ATP 500, Токио, Кириан Жаке - Лучано Дардери

11:00 Формула 1 Гран при на Бахрейн, втора тренировка, Диема спорт 3

12:00 Тенис: ATP 500, Токио, Артур Фис - Франсис Тиафоу

14:00 Тенис: ATP 500, Пекин, Хуберт Хуркач - Артур Геа, Макс спорт 1

14:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", 2 ден, Макс спорт 2

14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/4-финал, Шон Мърфи - У Идзъ, Евроспорт 1

16:00 Тенис: ATP 500, Пекин, Бу Юнчаокътъ - Новак Джокович, Макс спорт 1

17:00 Футбол: Лига на наците, Казахстан - Молдова, Нова спорт

17:30 Спортна стрелба: ЕП в Малакаса, панични, двойки, Евроспорт 2

18:30 Маунтбайк: СК в Лейк Плесид, жени, крос кънтри на късо трасе, Евроспорт 1

19:00 Футбол: Лига на нациите, Латвия - Черна гора, Диема спорт 3

19:00 Футбол: Лига на нациите, Кипър - Армения, Диема спорт 2

19:25 Маунтбайк: СК в Лейк Плесид, мъже, крос кънтри на късо трасе, Евроспорт 1

20:45 Баскетбол: Евролига, Фенербахче - Дубай, Макс спорт 1

21:00 Баскетбол: Евролига, Байерн Мюнхен - Партизан, Макс спорт 2

21:15 Бскетбол: Евролига, Панатинайкос - Макаби Тел Авив, Макс спорт 3

21:30 Баскетбол: Евролига, Баскония - Олимпия Милано, Макс спорт 4

21:45 Футбол: Лига на нациите, Франция - Италия, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига на нациите, Босна и Херцеговина - Швеция, Нова спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Белгия - Турция, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига на нациите, Полша - Румъния, Диема спорт

00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", 2 ден, Евроспорт 2

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спортна стрелба Формула 1 Голф маунтин байк Снукър ATP Пекин Moto GP баскетбол Евролига ATP Токио Лига на нациите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес