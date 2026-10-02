Спортът по ТВ днес - 2 октомври

Традиционно, в петък телевизионната програма ни предлага изобилие от спорт. Днес, на 2 октомври, ще имаме възможност да се насладим на едни от най-любимите спортове. Дългата пауза за мачове на националните отбори продължава с още сблъсъци от Лигата на нациите. Баскетболната Евролига набира скорост. В тениса турнирите са все по-завързани. А програмата е предвидила още моторни спортове, голф, снукър, спортна стрелба и други.

Ето какво от спортния свят можем да гледаме по телевизията днес

8:50 Moto GP: Гран при на Япония, тренировка, Макс спорт 4

9:00 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/4-финал, Джъд Тръмп - Марк Селби, Евроспорт 1

10:00 Тенис: ATP 500, Пекин, Даниил Медведев - Пабло Кареньо Буста, Макс спорт 1

10:00 Тенис: ATP 500, Токио, Кириан Жаке - Лучано Дардери

11:00 Формула 1 Гран при на Бахрейн, втора тренировка, Диема спорт 3

12:00 Тенис: ATP 500, Токио, Артур Фис - Франсис Тиафоу

14:00 Тенис: ATP 500, Пекин, Хуберт Хуркач - Артур Геа, Макс спорт 1

14:00 Голф: "Алфред Дънхил Чемпиъншип", 2 ден, Макс спорт 2

14:30 Снукър: "Шънджън Оупън", 1/4-финал, Шон Мърфи - У Идзъ, Евроспорт 1

16:00 Тенис: ATP 500, Пекин, Бу Юнчаокътъ - Новак Джокович, Макс спорт 1

17:00 Футбол: Лига на наците, Казахстан - Молдова, Нова спорт

17:30 Спортна стрелба: ЕП в Малакаса, панични, двойки, Евроспорт 2

18:30 Маунтбайк: СК в Лейк Плесид, жени, крос кънтри на късо трасе, Евроспорт 1

19:00 Футбол: Лига на нациите, Латвия - Черна гора, Диема спорт 3

19:00 Футбол: Лига на нациите, Кипър - Армения, Диема спорт 2

19:25 Маунтбайк: СК в Лейк Плесид, мъже, крос кънтри на късо трасе, Евроспорт 1

20:45 Баскетбол: Евролига, Фенербахче - Дубай, Макс спорт 1

21:00 Баскетбол: Евролига, Байерн Мюнхен - Партизан, Макс спорт 2

21:15 Бскетбол: Евролига, Панатинайкос - Макаби Тел Авив, Макс спорт 3

21:30 Баскетбол: Евролига, Баскония - Олимпия Милано, Макс спорт 4

21:45 Футбол: Лига на нациите, Франция - Италия, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Лига на нациите, Босна и Херцеговина - Швеция, Нова спорт

21:45 Футбол: Лига на нациите, Белгия - Турция, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига на нациите, Полша - Румъния, Диема спорт

00:00 Голф: PGA тур, "Блек Дезърт Чемпиъншип", 2 ден, Евроспорт 2