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Мохамед Халаф: Петрол през Ормузкия проток ще има, но конфликтът с Иран няма да се реши скоро (ВИДЕО)

30 септември 2026, 15:51 часа 657 прочитания 0 коментара

Петрол през Ормузкия проток ще има, но конфликтът Иран – САЩ – Израел няма да се реши скоро. Тази прогноза направи в предаването Студио Actualno журналистът, международен анализатор и университетски преподавател Мохамед Халаф: “Съединените щати вече контролират Ормузкия проток, оттам са минавали през последните седмици около един милиард барела петрол. А пък само за един ден са минали 60 големи кораба, които превозват около 40 милиона барела, за един ден. По-малко са нападенията срещу кораби, защото САЩ са направили някакъв коридор, който преминава през Оман. И явно CENTCOM, ръководството на американските сили в региона на Близкия Изток, са отправили доста заплахи срещу Иран и срещу Революционната гвардия. И това го видяхме с атаките, които се случиха след нападенията на Революционната гвардия срещу тези кораби. Още: 10 думи на Тръмп обърнаха посоката в цената на петрола

Ответният удар, ако нападат кораби, ще бъде разрушителен

Вижте, нещата се променят, за САЩ вече Ормузкият проток е овладян. И там американските войници и кораби придружават тези кораби до някъде и ги пускат, затова иранците не са в състояние да атакуват американските кораби, те не са в състояние, защото знаят, че ответният удар ще бъде разрушителен. И това го чака Тръмп между другото. Искам да кажа, че самият меморандум за разбирателството между двете страни вече също е неприемлив. Вече иранците загубиха тази възможност, това беше в техен интерес. Когато видяха, че имат много отстъпки от САЩ, включени в меморандума, те започват да поставят още много неприемливи условия. Още: The Wall Street Journal: Тръмп не приема новия опит на Иран да има мир 

Снимка Envato

Аз мисля, че в момента САЩ искат да печелят време. В момента всичко е в ръцете на държавния секретар по финансите. Той определя правилата на играта, защото всичко зависи от продължаването и добавянето на нови санкции. Икономическото задушаване вече има допълнително развитие и това е затваряне на летищата навсякъде в света за ирански самолети и полети.“

Ще има ли нови удари и кой ще удари пръв

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Според Мохамед Халаф Иран ще издържи на икономическата блокада още най-много няколко седмици, до месец. Все по-голямо недоволство и протести срещу режима има в университетите и сред търговците, подчерта той. Още: Иран готов на дипломация, за да сложи край на войната, но Тръмп явно иска още да се бие Въпросът обаче за падане на режима в Техеран остава отворен, заедно с алтернативата кой би поел властта. Анализаторът смята, че Иран не е прекратявал ядрената си програма. Халаф не вижда в близко бъдеще разрешаване на конфликта и спиране на войната: “Има много анализатори, които твърдят, че може би Иран, притиснат от икономическото задушаване, изолацията, тази тотална изолация, може да има инициатиавата те да удрят. И това се потвърждава от това, че те започнаха да въоръжават “Хизбула“.“

Още – във видеоматериала. Още: Тръмп прекръсти Ормузкия проток на "Проток Тръмп" (ВИДЕО)

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Хизбула Ормузки проток Студио Actualno война Иран
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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