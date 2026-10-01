Създава се нов ГЕРБ без Борисов за местните избори: Цветан Цветанов ексклузивно пред Actualno с разказ отвътре (ВИДЕО)

"Кажете ми, какъв е приноса на хора като Коцето Ангелов, на Деница Сачева, на Тома Биков? Ама те откакто управляват този процес, ГЕРБ стигна до 430 хиляди гласа. И аз предпочитам да се заложи на тези, които действително бяха автентичния ГЕРБ и аз се обръщам към тях и могат да зная, че вратата при мен е отворена и винаги съм с протегната ръка за съвместно партньорство, защото трябва да възстановим тези ценности и тези цели, които се поставяхме в началният етап на създаването на ГЕРБ". Това заяви ексклузивно в ефира на Студио Actualno бившият вицепремиер и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов, коментирайки актуалното състояние на структурите на формацията на Бойко Борисов по места.

По думите на бившият втори в партията в последните месеци той активно работи по темата за оформяне на алтернативна формация, която да стъпи на основата и на кадрите на ГЕРБ, и на партията му "Републиканци за България", и на нови попълнения с цел участие в местните избори по места. "Разговарям с много стойностни и качествени представители на ГЕРБ, които са сега в момента в местната законодателна власт и те са много окей да се работи за една нова платформа - "Заедно за силна община", обясни още Цветанов.

Борисов вече не е лидер

Бившият вицепремиер коментира и срещата на кмета на Стара Загора Живко Тодоров с местния актив в присъствието на самия Борисов.

"Когато една структура не е мобилизирана за избори от лидерът, то ГЕРБ вече са около 430 хиляди гласа. Няма как вече Борисов да ги мобилизира онези 1,1 милиона души от 2019 г. Хората осъзнаха какво представлява Борисов - той никога не е живял с партийната инфраструктура и винаги е бил ослужлив към опонентите си. Винаги им е обещавал и винаги е пренебрегвал собствените си членове и симпатизанти, които му гарантираха избора три пъти да бъде министър-председател", разказа той. По думите на Цветанов той е видял в Стара Загора една "силна и мощна" подкрепа за градоначалника, който поиска вот на доверие от структурата.

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"Това е моралното и точно, и искрено отношение към избирателите. Той получи невероятни овации - всички станаха на крака. Борисов усети, че всъщност той не лидира този процес на тази среща, а истинският лидер и лидирането на тази среща беше Живко Тодоров. Борисов говореше общи неща, които не бяха съотносени с реалните проблеми, по които трябва да ги мотивираш хората", сподели той своя анализ.

Убийството на Илиян Филипов

По темата с убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов бившият вътрешен министър поздрави МВР за бързата реакция с ареста на 51-годишния Славчо Магеров, заподозрян като физическия извършител на убийството. "Ще бъде несериозно да се извеждат основни версии в настоящия момент, защото все пак разследването е в самото начало. Всичко ще зависи от 72-часовата мярка, след това дали ще се поиска постоянен арест и дали ще може действително да се види какъв е мотива за това престъпление. Ако приемем, че е Магеров, това е един достатъчно известен в крими средите в България", сподели Цветанов и разказа детайли около неговата биография и задържания във времето, както и изтърпяното наказание лишаване от свобода.

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Съществуват ли връзки между престъплението с "Прогресивна България" и Иван Демерджиев, както и как предизборната кампания за президентския вот може да обърне хода си - гледайте цялото интервю във видеото.