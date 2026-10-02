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Хеви метъл феновете потънаха в скръб! Отиде си вокалистът на емблематична група

02 октомври 2026, 13:07 часа 756 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Хеви метъл феновете потънаха в скръб! Отиде си вокалистът на емблематична група

Хеви метъл феновете потънаха в скръб, след като научиха новината, че един от легендарните вокалисти в жанра е починал. Става дума за Конрад "Кронос" Лант, основател, басист и вокалист на Venom, който си е отишъл на 63-годишна възраст. Новината бе потвърдена чрез официалните профили на Venom в социалните мрежи. Тъжната вест обиколи светкавично социалните мрежи, карайки почитателите на "тежката" музика да си спомнят за любимата банда и отдадат последна почит на Кронос.

Още за Кронос

Кронос се присъединява към Venom през 1979 г. и се превръща в една от централните фигури, стоящи зад звука, визията и идентичността на групата. Заедно с китариста Джеф "Мантас" Дън и барабаниста Антъни "Абадон" Брей той записва първите четири студийни албума на Venom: "Welcome to Hell" (1981), "Black Metal" (1982), "At War with Satan" (1984) и "Possessed" (1985). 

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Кронос продължава да води Venom заедно с китариста Рейдж (Стюарт Диксън) и барабаниста Данте (Дани Нийдам). През май 2026 г. групата издаде шестнадесетия си студиен албум, "Into Oblivion", чрез Noise/BMG, съобщава "Metal Insider".

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Venom почина хеви метъл Конрад Лант Кронос
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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