Бивш капитан на България влиза в щаба на Атанас Рибарски

Атанас Рибарски вече е оформил екипа, с който ще опита да измъкне националния отбор по футбол на България от тежката ситуация в Лигата на нациите. В щаба на временния национален селекционер влизат Васил Божиков, Данаил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров, като най-разпознаваемото име безспорно е това на бившия капитан на "лъвовете" Божиков. Четиримата отпътуваха с отбора за Рейкявик преди гостуването на Исландия.

Васил Божиков ще бъде асистент на Рибарски

Божиков ще изпълнява ролята на асистент. Бившият централен защитник има 38 мача и два гола за България, като в кариерата си е носил и капитанската лента на националния отбор. Най-силният му период на клубно ниво беше със Слован Братислава, с който спечели четири шампионски титли и три купи на Словакия. За последно Божиков беше част от щаба на Даниел Моралес при временния му период начело на ЦСКА, като паралелно с това работеше и в юношеските национални формации.

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Останалите трима също вече имат конкретни роли. Данаил Иванов ще отговаря за кондиционната подготовка, Пламен Петров ще работи с вратарите, а Антонио Петков ще бъде видеоанализатор. И четиримата са работили с Рибарски и преди, което е в основата на избора му за краткия период начело на представителния тим.

Нов щаб и тежка задача пред България

Дебютът на Рибарски и неговия екип ще бъде на 3 октомври от 19:00 часа българско време при гостуването на Исландия. Само три дни по-късно "лъвовете" ще гостуват и на Люксембург. България започна кампанията в група C4 с домакинска загуба с 1:2 от Люксембург и равенство 0:0 с Естония. Слабият старт доведе до раздялата с Александър Димитров и временното назначение на Рибарски.

Преди пътуването настъпи и една промяна в състава. Контузеният Теодор Иванов отпадна, а на негово място беше повикан нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев, който се завръща сред националите след повече от четири години.

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